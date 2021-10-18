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«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе

18 октября
2021 год

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18 октября 2021
На днях вышло большое интервью с Екатериной Варнавой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором она призналась, что после переезда из ГДР в Россию стала жертвой буллинга в школе.

«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе

Екатерина вместе с родителями переехала из Германии в Россию в 1991-м году. Пока взрослые были заняты вопросами работы и финансов, у семилетней Кати была другая задача – выжить в новом окружении.

«У меня была задача освоиться в школе. В Германии у меня таких проблем не было. В России меня провожали в школу, потому что было опасно идти одной. Нельзя было гулять, потому что было опасно. Мы жили в Коньково, в 90-е там были маньяки. Было сложно, и я поняла, что у меня нет друзей. Первое, что мне сказали, когда меня представили классу: «фашистка». Ребёнок другому ребёнку, мой ровесник, на весь класс. Учительница это проигнорировала. Мне надо было просто подружиться. В детском саде, школе, музыкальной школе, в театральной студии у меня не было таких проблем», – рассказала Варнава.

Однако найти новых друзей Екатерине не удалось – она подверглась настоящей травле: «Были инциденты, когда били. За сопротивление, за то, что не разрешала себя оскорблять. Пытались отнимать вещи, а я не отдавала. И получала за это. Я никому ничего не рассказывала. Только однажды сказала, когда уже устала. Один раз я пришла домой очень вымученная, замученная и заплаканная. Мой рюкзак, который мама выкупила за немаленькие деньги у соседки-фарцовщицы, – его измазали говном. Я была очень расстроенная и плакала. Мне казалось, что меня за это отругают, потому что я настолько пренебрежительно отнеслась к дорогой вещи. Я пришла домой, брат спросил, в чём дело. Он на районе пользовался авторитетом, поэтому на мой рассказ сказал: «Разберёмся». И разобрался. Это всё были старшие ребята».

«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе

Издевательства не закончились даже после выпуска из младшей школы: «Когда я уже была старшеклассницей, мальчик, которому я отказала, зашёл в туалет, где все курили, и сказал, что он воспользовался мной и бросил меня. Хотя этого не было. Какое-то количество времени я была изгоем, меня называли «шлюхой». Просто потому, что я не согласилась погулять с мальчиком. Я до сих пор злюсь на всех тех детей, но я справилась», – сказала актриса.
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«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе фотографии
«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе фотографии
«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе фотографии
«Были инциденты, когда меня били»: Екатерина Варнава рассказала о травле в школе фотографии
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