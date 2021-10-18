Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного

Кристина Асмус
снова отбивается от надоевших вопросов поклонников. Актриса уже отвечала на обвинения в злоупотреблении пластической хирургией
, теперь настал черёд объяснить затяжное молчание в соцсетях по поводу личной жизни. На днях Кристина опубликовала в Инстаграме пост
, в котором рассказала, почему не хочет показывать своего нового возлюбленного.
«Найди себе мужика!» – всё чаще «умные» люди пишут мне в инстаграм. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно: я не показываю свою личную жизнь! А не то, что её нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут своё личное. Вспомните, я ребёнка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала. И, ребят, засуньте себе в жопу выражение «Найди себе мужика!» Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас»
, – заявила Кристина. Этим летом актриса призналась, что уже не один год состоит в отношениях
, но, сохраняя интригу, только отшучивалась в Инстаграме по поводу настоящего имени своего возлюбленного.
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