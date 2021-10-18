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Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного

18 октября
2021 год

Лайфстайл >>
18 октября 2021
Кристина Асмус снова отбивается от надоевших вопросов поклонников. Актриса уже отвечала на обвинения в злоупотреблении пластической хирургией, теперь настал черёд объяснить затяжное молчание в соцсетях по поводу личной жизни. На днях Кристина опубликовала в Инстаграме пост, в котором рассказала, почему не хочет показывать своего нового возлюбленного.

Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного

«Найди себе мужика!» – всё чаще «умные» люди пишут мне в инстаграм. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно: я не показываю свою личную жизнь! А не то, что её нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут своё личное. Вспомните, я ребёнка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала. И, ребят, засуньте себе в жопу выражение «Найди себе мужика!» Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас», – заявила Кристина. Этим летом актриса призналась, что уже не один год состоит в отношениях, но, сохраняя интригу, только отшучивалась в Инстаграме по поводу настоящего имени своего возлюбленного.
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Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного фотографии
Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного фотографии
Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного фотографии
Кристина Асмус объяснила, почему не показывает нового возлюбленного фотографии
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