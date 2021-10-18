«Неисправимый Рон»: Алексей Чадов, Варвара Шмыкова и Юлия Александрова

16 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Неисправимый Рон». Фильм рассказывает историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху. Семиклассник Барни Пудовски обречён на социальную изоляцию – он застенчив и с трудом находит друзей. Чтобы обрести популярность среди одноклассников, Барни необходим Би-бот робот, который ходит, говорит, подключается к сети и помогает улаживать проблемы в школе. Однако после покупки Би-бота Барни замечает, что с его другом что-то не так. Рон ничего не знает о своём новом владельце, и, вдобавок, его система проводки неисправна. Барни понимает, что никакая перезагрузка не сделает Рона настоящим другом. Тем не менее, в отличие от других ботов, Рон ужасно любопытен, глубоко предан Барни и полон решимости всегда ему помогать. Между ними возникает искренняя дружба, которая преодолевает все технологические ограничения.
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