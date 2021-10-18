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«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП

18 октября
2021 год

Лайфстайл >>
18 октября 2021
9 октября Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, в результате которого погибла женщина. Телеведущая неоднократно делались подробностями страшной аварии в своём телеграм-канале, однако, злые языки продолжают критиковать Ксению и делать её главной виновницей ДТП. Собчак записала видеообращение для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где ещё раз рассказала, почему уехала с места аварии.

«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП

Собчак принесла соболезнования всем родственникам погибшей и жертвам ДТП, а затем объяснила, почему снова решила выйти на связь: «По поводу того, что произошло, я уже неоднократно писала у себя в телеграме. Тут мне добавить особо нечего, тем более так уж получается, что протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов, и они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», – сказала Ксения.

«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП

Телеведущая обратила внимание зрителей на тот факт, что во время ДТП она тоже пострадала – после столкновения Ксения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, её тошнило, сильно болела голова.

«Есть одна вещь, о которой мне хотелось бы поговорить подробнее. Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего действительно плохого со мной случиться в принципе не может, то есть я не могу попасть в реальную аварию, я не могу на самом деле испугаться, не могу растеряться, мне не может быть страшно или больно. Я действительно отключилась. Потом меня тошнило, у меня разрывалась голова. Я не понимала, как идет время — мне казалось, что его очень много прошло. Но я прекрасно понимаю, что все это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Надо понимать, что я не врач, я не спасатель, скорая была вызвана. Не понимаю, как я в моем состоянии вообще могла кому-то помочь. Но сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших, не словами, а делом», – рассказала телеведущая.
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«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП фотографии
«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП фотографии
«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП фотографии
«Я не врач и не спасатель»: Ксения Собчак рассказала, почему уехала с места смертельного ДТП фотографии
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