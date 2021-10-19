«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом

21-летний Григорий Верник в интервью с «People Talk»
рассказал о съёмках короткометражного фильма «Лёгкий способ бросить курить»
, в котором он принял участие вместе со своим звёздным отцом Игорем Верником
. Для Григория этот фильм стал первым опытом съёмок в постельной сцене.
«Единственный опыт постельной сцены у меня был сейчас, в фильме «Легкий способ бросить курить», который как раз показывали на Фестивале уличного кино, и это было прекрасно. Мы работали с Агриппиной Стекловой, много смеялись, оба переживали, но результат того стоит. Это хорошая, семейная, настоящая история, за которую не стыдно, которой хочется делиться. Мы сняли его в Москве за два вечера. С папой практически не пересекались – только в паре совместных сцен»
, – рассказал Григорий.
Начинающий актёр уже не раз выходил на площадку вместе со своим отцом: дебютным фильмом для Григория стала картина «Избранница» Оксаны Байрак
, в которой Игорь Верник сыграл одну из ролей.
«Мы снимались вместе уже несколько раз, а впервые ещё в 2015-м в фильме «Избранница» Оксаны Байрак. Для меня это был первый опыт съемок в принципе, и сразу с отцом! Мы договорились заранее, что он никогда не будет содействовать тому, чтобы меня куда-то брали. Знаю, что в это, наверное, мало кто верит, но, как есть»
.
Григорий признался, что первой значительной покупкой после съёмок стала поездка в Египет с его девушкой Машей
: «Мы познакомились во время учёбы, долго общались, дружили, потом все закрутилось. И хотя я уверен, что личное – не публичное, но поделиться радостью, позитивной энергией никогда не упущу возможность»
, – заключил актёр.
обсуждение >>