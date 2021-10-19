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«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом

19 октября
2021 год

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19 октября 2021
21-летний Григорий Верник в интервью с «People Talk» рассказал о съёмках короткометражного фильма «Лёгкий способ бросить курить», в котором он принял участие вместе со своим звёздным отцом Игорем Верником. Для Григория этот фильм стал первым опытом съёмок в постельной сцене.

«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом

«Единственный опыт постельной сцены у меня был сейчас, в фильме «Легкий способ бросить курить», который как раз показывали на Фестивале уличного кино, и это было прекрасно. Мы работали с Агриппиной Стекловой, много смеялись, оба переживали, но результат того стоит. Это хорошая, семейная, настоящая история, за которую не стыдно, которой хочется делиться. Мы сняли его в Москве за два вечера. С папой практически не пересекались – только в паре совместных сцен», – рассказал Григорий.

Начинающий актёр уже не раз выходил на площадку вместе со своим отцом: дебютным фильмом для Григория стала картина «Избранница» Оксаны Байрак, в которой Игорь Верник сыграл одну из ролей.

«Мы снимались вместе уже несколько раз, а впервые ещё в 2015-м в фильме «Избранница» Оксаны Байрак. Для меня это был первый опыт съемок в принципе, и сразу с отцом! Мы договорились заранее, что он никогда не будет содействовать тому, чтобы меня куда-то брали. Знаю, что в это, наверное, мало кто верит, но, как есть».

«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом

Григорий признался, что первой значительной покупкой после съёмок стала поездка в Египет с его девушкой Машей: «Мы познакомились во время учёбы, долго общались, дружили, потом все закрутилось. И хотя я уверен, что личное – не публичное, но поделиться радостью, позитивной энергией никогда не упущу возможность», – заключил актёр.
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«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом фотографии
«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом фотографии
«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом фотографии
«Мы договорились, что он не будет содействовать»: Григорий Верник о работе с отцом фотографии
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