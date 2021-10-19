«Поверь мне, подруга»: Анна Хилькевич запустила шоу для девочек-подростков

Анна Хилькевич
стала ведущей шоу «Поверь мне, подруга»
, в котором она поделится личным опытом взросления и борьбы с комплексами и стереотипами. Первый выпуск под названием «Мне кажется, я не красивая» уже можно увидеть на Rutube.
«Мы в большинстве своём подвержены стереотипному мышлению, а давление социума особенно ощутимо в подростковом возрасте. Но именно в этот период закладываются многие убеждения, формируется мнение о себе и мире. Подростков волнуют самые разные темы и вопросы, которые им бывает сложно обсудить с родителями, подругами. Я была сложным подростком: постоянно отвоевывала свободу и своё место в мире. Ошибалась, вставала и шла дальше. Мне нужна была поддержка, чтобы понять, что мне не нужно быть кем-то – я и так полноценная, прекрасная. Но мне пришлось пройти этот путь самостоятельно, и поэтому я очень хочу поделиться опытом и знаниями с теми, кто хочет взрослеть более гармонично и менее травматично»
, – рассказала Анна о себе в подростковом возрасте.
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