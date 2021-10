фото: Светлана Устинова



фото: Александра Ребенок



фото: Юлия Снигирь



фото: Елена Летучая



фото: Наталья Кикнадзе, Иван Ургант, Илья Стюарт и Светлана Устинова



фото: Андрей Малахов



фото: Владимир Познер и Ирина Вольская

14 октября в фонде Ruarts в Москве состоялось открытие международной выставки Lady Dior As Seen By. Насладиться прекрасным пришли Светлана Устинова Иван Ургант и многие другие.