Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»

2 октября
2021 год

Лайфстайл >>
2 октября 2021
3 октября в 18:00 телеканал «Россия» покажет новый выпуск шоу «Дуэты». 16 звезд выйдут на сцену, чтобы снова сыграть в прятки друг с другом. Среди участников на этот раз окажутся Анна Седокова, Александр Маршал, Дмитрий Харатьян, Алексей Чумаков, Богдан Титомир, Марк Тишман.

Артисты никогда не репетировали вместе те песни, которые им предстоит исполнить на сцене «Дуэтов», не встречались за кулисами и держали в тайне своё участие в шоу. Поэтому у участников нет ни малейшего намека на то, кто же окажется по другую сторону зеркальной стены.

«Единственный человек, который может поддержать химию той песни, которую я исполняю, это мой муж. Но он не поет», — смеётся Анна Седокова.

У Александра Маршала, который уже выступал на сцене «Дуэтов» с Юлией Савичевой, есть много версий.

«Это может быть Валера Меладзе, Гриша Лепс, Леша Чумаков или Полина Гагарина».

Дмитрий Харатьян сравнил шоу с жизнью и со спортом одновременно, он считает, что на такую драматургию не способен даже Шекспир.

«В шоу есть интрига, тайна, эффект внезапности, все происходит здесь и сейчас, на ваших глазах. Это самый важный принцип искусства. Это как в спорте, когда ты не знаешь, каким будет следующий шаг, что сейчас произойдет. Такая драматургия бывает только у жизни сиюминутной, какую не придумает ни один великий драматург, даже Шекспир».

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Стас Пьеха

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Анна Седокова

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Богдан Титомир

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Стас Пьеха

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Денис Клявер

Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»
фото: Марк Тишман
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы с женой потеряли своих отцов»: Дмитрий Харатьян о решении вакцинироваться
Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности»
Поиск по меткам
музыкаМузыкантыРоссия-1тв
персоны
Полина ГагаринаГригорий ЛепсАлександр МаршалВалерий МеладзеАнна СедоковаБогдан ТитомирМарк ТишманДмитрий ХаратьянАлексей Чумаков

анонс

Скорбим

Андрей Дубовский
1 октября ушёл из жизни актёр Андрей Дубовский.
Равиль Исьянов
30 сентября ушёл из жизни актёр Равиль Исьянов .

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Станислав Никольский
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Стинг
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бондарчук. Battle
Россия, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Флэшмоб
комедия, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Братцы кролики: Байки старого замка
Россия, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен