Дмитрий Харатьян попадёт в зазеркалье в шоу «Дуэты»

Артисты никогда не репетировали вместе те песни, которые им предстоит исполнить на сцене «Дуэтов», не встречались за кулисами и держали в тайне своё участие в шоу. Поэтому у участников нет ни малейшего намека на то, кто же окажется по другую сторону зеркальной стены.
«Единственный человек, который может поддержать химию той песни, которую я исполняю, это мой муж. Но он не поет», — смеётся Анна Седокова.
У Александра Маршала, который уже выступал на сцене «Дуэтов» с Юлией Савичевой, есть много версий.
Дмитрий Харатьян сравнил шоу с жизнью и со спортом одновременно, он считает, что на такую драматургию не способен даже Шекспир.
«В шоу есть интрига, тайна, эффект внезапности, все происходит здесь и сейчас, на ваших глазах. Это самый важный принцип искусства. Это как в спорте, когда ты не знаешь, каким будет следующий шаг, что сейчас произойдет. Такая драматургия бывает только у жизни сиюминутной, какую не придумает ни один великий драматург, даже Шекспир».
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