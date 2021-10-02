«Я не знала, что такое буллинг»: Юлия Высоцкая о школьных годах

В преддверии Дня учителя Юлия Высоцкая
решила посвятить выпуск своего онлайн-шоу «Мне это нравится!» именно школьной поре. Актриса жила и училась в трёх городах – в первый класс Юлия пошла в Баку, окончила школу в Новочеркасске, а позднее поступила в Белорусскую государственную академию искусств в Минске. По её словам, от школьных годов у нее остались только наилучшие воспоминания.
«Мне очень повезло. У меня были — и есть! — прекрасные учителя. И в детстве, и в школе, и потом, на протяжении всей жизни. Поэтому я с радостью вспоминаю школу и все, что с ней связано. Сегодня, когда не за горами День учителя, давайте вспомним наших учителей, поговорим о том, что это вообще значит — быть Учителем!»
, — написала Юлия в Инстаграме
.
Больше всего Юлия проучилась в Баку. В эфире шоу телеведущая призналась, что в школе ее больше интересовали гуманитарные науки. Она была творческим, активным ребенком – рисовала стенгазеты и организовывала школьные праздники. Учителя любили ее, и даже иногда завышали ей оценки.
Юлия отметила, что в школе всегда царила дружеская атмосфера. Ни о каком буллинге или травле тогда не шло и речи. Многие даже не знали, что это такое.
«Я выросла на Кавказе, а Кавказ не подразумевает — я не знаю, как там обстоят дела сейчас — буллинг. Я не знала вообще, что это такое. Это слово я впервые узнала на английском языке, изучая какой-то материал в школе, и нам объясняли, что значит это понятие. Я сначала прочла этот роман, а потом посмотрела фильм «Чучело». И для меня это было дико, что люди так могут себя вести
», — рассказала Юлия.
В конце 80-х началась война в Карабахе и массовые беспорядки в других регионах Азербайджана. Тогда Юлия с семьёй была вынуждена вернуться в родной город Новочеркасск. Тут школьница попала уже в совсем другую атмосферу.
«Пару месяцев я училась в новочеркасской школе. И там были моменты, когда девочки уже были какие-то более продвинутые, более половозрелые, чем еще инфантильные мы — я с подружкой приехала. Они все были уже в боевом раскрасе, там были обтягивающие вещи. Гормоны рулили, пубертат полный. А у нас то ли пубертат задержался, то ли свое дело сыграла среда, в которой тебя все любят, и нет необходимости отвоевывать себе пространство. Мне тоже нравились мальчики, но мне не казалось, что привлекательно обтягивать сиськи и шагать с ними как на амбразуру»
, — рассказала Юлия.
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