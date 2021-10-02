Юлия Пересильд даст интервью на Байконуре за день до полёта в космос

Уже 5 октября Юлия Пересильд
и Клим Шипенко
будут вершить историю. Они отправятся на съёмки первого художественного фильма в космосе «Вызов»
. Актриса и режиссёр отправятся покорять внеземное пространство вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым
и командой дублёров на пилотируемом корабле «Союз МС-19». Вернуться на Землю экипаж должен 17 октября 2021 года.
Однако не все верят, что без подвоха здесь не обошлось. Актер и критик Станислав Садальский
в соцсетях заявил
, что никакого полета Пересильд не состоится. По его мнению, «Вызов» снимут в обычных съёмочных павильонах, а космос будет воссоздан с помощью спецэффектов.
«Полетят, как американцы в свое время на Луну «летали» в павильонах, и компьютерные спецэффекты. Готовится очередная авантюра. Инсайдеры рассказали страшную тайну: будут на Земле кино снимать и космический идиотизм артистов на компьютере рисовать»
, — написал Садальский.
Однако экипажу сейчас совсем не до нападок. Пересильд и Шипенко проходят через изнурительные тренировки, успевая при этом принимать участие в телешоу, давать интервью, а также вести блоги для подписчиков в Инстаграме.
1 октября Пересильд прямо с Байконура вышла на связь с финалистами проекта «Голос 60+». Дело в том, что продюсеры передачи решили отдать все собранные во время финального эфира средства фонду «ГАЛЧОНОК», который помогает детям с церебральным параличом. Юлия Пересильд является учредителем фонда. Она передала «привет» финалистам проекта, а также отметила, насколько важно помогать и поддерживать больных детей.
«Мы очень хотим, чтобы наши дети, которых, может быть, нельзя вылечить окончательно, были счастливы. Делаем ресурсные классы, чтобы эти дети могли учиться вместе с обычными детьми. Мы помогаем, реабилитируем, мы подбираем средства технической реабилитации. Для них взять ложку — это то же самое, что полететь в космос. Мне очень хочется, чтобы они поверили, что это возможно: и в космос, и другому научиться можно»
, — сказала актриса.
А уже 4 октября, за день до отправления в космос, Юлия станет гостьей шоу «Вечерний Ургант». Специально для этого выездная студия была возведена в степи прямо на пусковой площадке космодрома Байконур. Первый выпуск, снятый в новой локации, вышел в эфир 1 октября. Первыми гостями Ивана Урганта
на Байконуре стали актёр Дмитрий Дюжев
и начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов
.
обсуждение >>