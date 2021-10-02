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Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе»

2 октября
2021 год

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2 октября 2021
Следственный комитет проводит проверку постановок театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов. В первую очередь речь идет о спектакле «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Премьера постановки обернулась настоящим скандалом. Общественная организация «Офицеры России» направила жалобы по поводу спектакля руководству театра, в Генпрокуратуру РФ и московскую мэрию. «Офицеры» считают, что в пьесе присутствует очень много ненормативной лексики, неприкрытая пропаганда однополой любви, а также (самое вопиющее, по их мнению) оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе»

На днях Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Об этом сама артистка рассказала на сборе труппы в «Современнике». В ведомстве её подробно расспросили о постановке и поинтересовались, почему ее героиня негативно высказалась о ветеранах.

«Мне от этого всего так тяжело», — призналась Ахеджакова.

Стоит отметить, что руководство «Современника» уже изменило монолог главной героини, убрав из него оскорбления. Однако Лию Ахеджакову продолжают оскорблять и травить в сети.
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Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе» фотографии
Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе» фотографии
Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе» фотографии
Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет по делу о «Первом хлебе» фотографии
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