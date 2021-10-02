Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов

2 октября
2021 год

Лайфстайл >>
2 октября 2021
Еще будучи беременной Елизавета Арзамасова говорила, что не собирается засиживаться в декрете. И вот, спустя всего 1,5 месяца после родов, актриса уже вышла на сцену. В конце сентября Арзамасова приступила к репетициям в театре, а на днях отыграла первый спектакль. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме.

Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов

«Вчера сыграли «Зимние заметки». Это был первый спектакль после Рождения малыша. «Осознала» две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался ооочень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые «налегке» играю», — написала актриса.

Кстати, на днях Арзамасова опубликовала фотографию с подросшим малышом. Вместе с сыном актриса посетила свой родной дом и окунулась в воспоминания.

Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов

«Заехали с Лёвушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». Такие чувства странные... Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит «артефакты», начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности - бесконечность!
После обеда в солнечный день как раз с этой стороны дома — светло и очень уютно. На подоконнике игрушки, будто я лет 20 назад не завершила какую-то игру и решила продолжить позже. А на письменном столе — тетрадки с последней сессии в институте. И девичьи секретики в коробке в комоде. И вот... новый человек так мирно засопел, будто знает, что и здесь он тоже дома.
Мамин дом — мой якорь. Такой для меня важный «отправной пункт». История семьи, ее больших и маленьких событий. Книги, которые читали три поколения до Лёвушки. Знаки. Запахи. Энергия. Пусть это удивительное место будет всегда неизменным. Здесь было счастливо расти и взрослеть.
Добро пожаловать в моё детство, Лев Ильич», — написала Елизавета под фотографией.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой
«Он никогда не давал мне поводов для ревности»: Лиза Арзамасова о браке с Ильей Авербухом
Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах
Елизавета Арзамасова выпустит книгу
Елизавета Арзамасова призналась, что не собирается засиживаться в декрете
Худеющий карман: Мария Горбань, Лиза Арзамасова и Максим Лагашкин
«Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре»: Елизавета Арзамасова о съёмках во время беременности
Институт семьи: Анастасия Макеева, Лиза Арзамасова и Алёна Хмельницкая
«Это несерьёзно»: Илья Авербух о разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой
Сиквел «Тихого места», «Круэлла» и ещё 11 фильмов июня
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка
«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш
«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе
«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы
Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха
Лиза Арзамасова спровоцировала слухи о свадьбе с Ильёй Авербухом
Больше надежд нету: Питчинг дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
Лиза Арзамасова найдет счастье у режиссера-дебютантки
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Елизавета Арзамасова

фотографии >>
Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов фотографии
Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов фотографии
Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов фотографии
Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Дубовский
1 октября ушёл из жизни актёр Андрей Дубовский.
Равиль Исьянов
30 сентября ушёл из жизни актёр Равиль Исьянов .

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Станислав Никольский
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Стинг
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Бондарчук. Battle
Россия, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Флэшмоб
комедия, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Братцы кролики: Байки старого замка
Россия, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен