Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов

Еще будучи беременной Елизавета Арзамасова
говорила, что не собирается засиживаться в декрете
. И вот, спустя всего 1,5 месяца после родов
, актриса уже вышла на сцену. В конце сентября Арзамасова приступила к репетициям в театре, а на днях отыграла первый спектакль. Об этом она рассказала
на своей странице в Инстаграме.
«Вчера сыграли «Зимние заметки». Это был первый спектакль после Рождения малыша. «Осознала» две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих 8-ми лет. Во-вторых, это оказался ооочень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые «налегке» играю»
, — написала актриса.
Кстати, на днях Арзамасова опубликовала фотографию
с подросшим малышом. Вместе с сыном актриса посетила свой родной дом и окунулась в воспоминания.
«Заехали с Лёвушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». Такие чувства странные... Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит «артефакты», начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности - бесконечность!
После обеда в солнечный день как раз с этой стороны дома — светло и очень уютно. На подоконнике игрушки, будто я лет 20 назад не завершила какую-то игру и решила продолжить позже. А на письменном столе — тетрадки с последней сессии в институте. И девичьи секретики в коробке в комоде. И вот... новый человек так мирно засопел, будто знает, что и здесь он тоже дома.
Мамин дом — мой якорь. Такой для меня важный «отправной пункт». История семьи, ее больших и маленьких событий. Книги, которые читали три поколения до Лёвушки. Знаки. Запахи. Энергия. Пусть это удивительное место будет всегда неизменным. Здесь было счастливо расти и взрослеть.
Добро пожаловать в моё детство, Лев Ильич»
, — написала Елизавета под фотографией.
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