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Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
68-летняя Елена Проклова заступилась за женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств. Несколько дней назад певица Татьяна Буланова резко высказалась о движении #MeToo и жертвах харассмента. Она назвала проститутками женщин, которые решились рассказать о пережитых домогательствах только спустя много лет.

Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств

«Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал», — заявила Буланова.

На высказывание певицы ответила артистка Елена Проклова. По её мнению, жертв домогательств осуждать нельзя, ведь ситуации бывают совершенно разные.

Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств

«Я тоже много знаю таких случаев. Я думаю, что, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу, и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной краской. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — рассказала она в беседе с изданием Газета.Ру

При этом артистка не отрицает, что для некоторых людей домогательства на работе служат средством продвижения по карьерной лестнице. «Мне кажется, это довольно сложная ситуация. Многие творческие люди именно так проходят и находят свой творческий путь. И по-другому пробиться не могут. Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая. Мы всегда работали исходя из творческого желания быть вместе», — пояснила Проклова.

Напомним, что еще недавно артистка призналась на всю страну, что ей приходилось терпеть сексуальные домогательства со стороны одного «очень известного артиста». Тогда Елене было всего 15 лет. А ещё ранее, в 12 лет, к ней приставал второй режиссёр картины, в которой она снималась.
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Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств фотографии
Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств фотографии
Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств фотографии
Елена Проклова ответила на резкие высказывания Татьяны Булановой о жертвах домогательств фотографии
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