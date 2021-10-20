«Я так искренне этого хотел — видеть своё лицо крупным планом»: Александр Петров о жажде славы

Александр Петров уже несколько лет является одним из самых востребованных киноактёров России. В недавнем интервью журналу «ОК!» актёр признался, что добиться успеха ему помог характер. Нередко на пробах и кастингах актёр получал роли не только из-за таланта, но и благодаря упорству.
«У меня такой характер: если я проваливался с треском на пробах, я приходил на них во второй раз. Даже если меня не звали. И пытался выгрызть эту роль со словами «для меня это вопрос жизни и смерти», как это было на пробах к «Т-34». Первые пробы я провалил и потом сам, по своей инициативе записал самопробы, после которых меня утвердили», - рассказал Петров.
фото: Александр Петров в фильме «Т-34»
Однако все двери для актёра были открыты не всегда. Александр Петров вспомнил в интервью, как когда-то мечтал сыграть в киноальманахе «Ёлки», но его почему-то не брали. В итоге Петрову всё-таки досталась эпизодическая роль в третьей части фильма.
«Там я познакомился с Антоном Богдановым. Я смотрел на него и завидовал, потому что у него главная роль в новелле и его лицо будет крупным планом. Я так искренне этого хотел — видеть свое лицо крупным планом. И желательно, чтобы этого крупного плана было много. И слов. И, конечно, я хотел денег», - поделился воспоминаниями Александр Петров.
Актёр даже знал, на что потратит первые приличные гонорары. В первую очередь, хотелось бытовых вещей для простого человеческого счастья.
«В общаге не было ванной, а я хотел, чтобы у меня в Москве была ванна, в которой я мог бы полежать. Для этого надо было снимать квартиру. А потом, может быть, купить 10–15-летнюю машину, чтобы ездить к родителям в Переславль не на автобусе, а когда захочу — и ночью, и днем. Последний автобус уходил с Щёлковского вокзала в 23.55, и мне не хотелось бежать на него после занятий. Хотелось очень простых бытовых вещей», - признался Петров.
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