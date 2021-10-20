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Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
На днях вышло большое интервью с Екатериной Варнавой на канале «Скажи Гордеевой», в котором актриса рассказала о своей популярности. Катя призналась, что сколько бы она ни трудилась и ни вкладывалась в новые проекты, её всё равно ассоциируют с пластическими операциями.

Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях


«Что такое узнаваемость? Безусловно, она конвертируется в деньги. Безусловно, такое понятие как «узнаваемость» в моей жизни присутствует. Я могу ходить в очках или в маске, но меня люди всё равно узнают. Это уже какое-то народное признание, я считаю. Я 15 лет проработала на телевидении, но всё равно меня ассоциируют с пластическими операциями. Большинство людей. Что бы я ни делала, где бы я ни выпускала какой-то новый проект, где бы я ни участвовала, люди ассоциируют меня с тем, что «это она себя переделала». Но я нормально к этому отношусь, я не переживаю. Я безумно довольна собой», – рассказала Катя.
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Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях фотографии
Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях фотографии
Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях фотографии
Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях фотографии
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