Екатерина Варнава призналась, что не жалеет о пластических операциях

На днях вышло большое интервью с Екатериной Варнавой на канале «Скажи Гордеевой»
, в котором актриса рассказала о своей популярности. Катя призналась, что сколько бы она ни трудилась и ни вкладывалась в новые проекты, её всё равно ассоциируют с пластическими операциями.
«Что такое узнаваемость? Безусловно, она конвертируется в деньги. Безусловно, такое понятие как «узнаваемость» в моей жизни присутствует. Я могу ходить в очках или в маске, но меня люди всё равно узнают. Это уже какое-то народное признание, я считаю. Я 15 лет проработала на телевидении, но всё равно меня ассоциируют с пластическими операциями. Большинство людей. Что бы я ни делала, где бы я ни выпускала какой-то новый проект, где бы я ни участвовала, люди ассоциируют меня с тем, что «это она себя переделала». Но я нормально к этому отношусь, я не переживаю. Я безумно довольна собой»
, – рассказала Катя.
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