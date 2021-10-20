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«У меня бесконечный конфликт с Богом»: Дарья Мельникова о православии

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
Дарья Мельникова стала героиней интервью на канале «153ГОРЫ» и рассказала о своём отношении к Богу. Актриса выросла в православной семье, что определило её дальнейшее мировоззрение, однако, Дарья продолжает пытливо искать ответы на вопросы в стенах Церкви.

«У меня бесконечный конфликт с Богом»: Дарья Мельникова о православии

«Были разные периоды взлётов и падений, сомнений и переживаний, всего, что сопутствует моей профессии, но религия никуда не девалась. Для меня православие связано с походом в храм и с людьми, которые там. Я могу получить поддержку: меня принимают и любят независимо от того, что происходит у меня за стенами храма. Я молюсь. Меня это успокаивает. Сколько бы чего ни происходило в моей жизни, я по-прежнему возвращаюсь в это место, а меня там принимают и любят. Это меня потрясает. Я чувствую, что это, возможно, не вполне заслуженно, но это, наверно, и есть часть православия», – рассказала Дарья.

Актриса не скрывает, что помимо сложных отношений с Богом, обусловленных то принятием, то отторжением, она испытывает такие же проблемы с Церковью. Всё дело – в трудностях понимания религиозных законов.

«У меня бесконечный конфликт с Богом. Я говору ему: «Ну, вот, я же всё сделала, что ты просил. И где?» А Бог не отвечает мне. Я говорю: «Ну, супер вообще, поговорили замечательно». С годами он мне, конечно, отвечает. Я чувствую этот диалог уже на другом уровне. Но у меня бесконечный конфликт с Церковью. Много лет мне не хотелось смотреть в сторону Церкви и принимать всё это дело. Я живу в бесконечных вопросах и ответах, отторжении, потому что в детстве для меня это всё было непонятно. И сейчас непонятно», – заключила Мельникова.
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«У меня бесконечный конфликт с Богом»: Дарья Мельникова о православии фотографии
«У меня бесконечный конфликт с Богом»: Дарья Мельникова о православии фотографии
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