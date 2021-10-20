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«Авторы исписались»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
В недавнем интервью на канале «Скажи Гордеевой» Екатерина Варнава рассказала, почему в феврале прошлого года закрыли шоу «Comedy Woman». Команда устала, авторы исписались.

«Авторы исписались»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman

«Были последние наши съёмки, очень непростые, мы все заболели, простыли, все с температурой. Могло показаться, что, наверно, всё. Мы выдохлись эмоционально. Авторы исписались, и всё это уже не так работает, как работало полгода назад. Прошёл сложный октябрь, наступил декабрь. Мы понимаем, что мы сейчас чуть-чуть отдохнём, пройдёт время, мы переосмыслим, как это бывает, и опять войдём в этот рабочий процесс. Нас собрали на разговор с продюсерами и сказали, что с этого времени Comedy Woman прекращает своё существование. Нам сказали, что не хотят губить нас как творческих единиц, но на сегодняшний день Comedy Woman – всё. Исписалось», – заявила актриса.

За 13 лет работы проекта не раз были периоды, когда команде необходимо было взять перерыв в работе. Поэтому Катя надеется, что и в этот раз они расстались не навсегда: «Я думаю, что изначально это прозвучало очень громко, что Comedy Woman прекращает своё существование. Мне казалось, что мы сейчас сделаем длительный перерыв и все соскучатся. У нас уже было несколько таких этапов. До сих пор эту тему поднимаем. Возможно, произойдут какие-то изменения. Потому что мы действительно все очень скучаем», – сказала Катя.
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«Авторы исписались»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman фотографии
«Авторы исписались»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman фотографии
«Авторы исписались»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman фотографии
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