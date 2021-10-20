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Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
Вчера в пространстве Omega Rooftop на Цветном бульваре состоялась торжественная церемония закрытия Фестиваля уличного кино, который в этом году представлял онлайн-кинотеатр KION. Лауреатом Фестиваля стала картина «Лёгкий способ бросить курить» Алексея Кузьмина-Тарасова и Анны Колчиной – победители получили 1,5 млн рублей на съёмку собственного полнометражного фильма. По итогам зрительского голосования в тройке лидеров также оказались картины «Чернильное море» Ивана Соснина и «Варя» Ники Горбушиной.

Гостями церемонии стали Алексей Серебряков, Анна и Надежда Михалковы, Семён Трескунов, Александр Яценко с супругой, Александра Ревенко, Алёна Чехова, Анна Банщикова, Дарья Екамасова, Жан Просянов и многие другие.

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Алексей Серебряков

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Анна Михалкова

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Надежда Михалкова

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Дарья Екамасова

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Семён Трескунов

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Александр Яценко с супругой

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Александра Ревенко

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Алёна Чехова

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Анна Банщикова

Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино
фото: Мария Шумакова
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фотографии >>
Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино фотографии
Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино фотографии
Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино фотографии
Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино фотографии
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