Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Семён Трескунов на закрытии Фестиваля уличного кино

Вчера в пространстве Omega Rooftop на Цветном бульваре состоялась торжественная церемония закрытия Фестиваля уличного кино, который в этом году представлял онлайн-кинотеатр KION. Лауреатом Фестиваля стала картина «Лёгкий способ бросить курить»Алексея Кузьмина-Тарасова и Анны Колчиной – победители получили 1,5 млн рублей на съёмку собственного полнометражного фильма. По итогам зрительского голосования в тройке лидеров также оказались картины «Чернильное море»Ивана Соснина и «Варя»Ники Горбушиной.
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