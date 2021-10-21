Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория

21 октября
2021 год

Лайфстайл >>
21 октября 2021
19 октября в Музее Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Women in Hollywood», учрежденная журналом «Elle». Лауреатками премии в этом году стали Анджелина Джоли, Холли Берри, Джоди Комер, Джемма Чан, Дженнифер Хадсон, Рита Морено, Лорен Ридлофф, Галь Гадот и Сальма Хайек. Помимо нескольких лауреаток премии, награждённых за вклад в культуру и искусство, среди гостей мероприятия были замечены Деми Мур, Ева Лонгория, Керри Вашингтон и Джордана Брюстер.

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Галь Гадот

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Ева Лонгория

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Джордана Брюстер

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Холли Берри

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Александра Даддарио

Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория
фото: Деми Мур
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Дэбби АлленХолли БерриДжордана БрюстерКерри ВашингтонГаль ГадотАлександра ДаддариоАнджелина ДжолиДжоди КомерЕва ЛонгорияРита МореноДеми МурЛорен РидлоффДженнифер ХадсонСальма ХайекДжемма Чэн

фотографии >>
Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория фотографии
Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория фотографии
Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория фотографии
Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Евграфов
20 октября ушёл из жизни актёр Виктор Евграфов.
Волдемар Лобиньш
20 октября ушёл из жизни актёр Волдемар Лобиньш.
Борис Шапиро
18 октября ушёл из жизни кинооператор Борис Шапиро.

День рождения >>

Яна Гурьянова
Виталий Дорошенко
Ярослав Ефременко
Елена Меркулова
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Валерий Ярёменко
Кен Ватанабе
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Бланка Суарес (II)
Джек Тейлор
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Дунай
Россия, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен