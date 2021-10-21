Женский день: Деми Мур, Холли Берри и Ева Лонгория

19 октября в Музее Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Women in Hollywood», учрежденная журналом «Elle». Лауреатками премии в этом году стали Анджелина Джоли
, Холли Берри
, Джоди Комер
, Джемма Чан
, Дженнифер Хадсон
, Рита Морено
, Лорен Ридлофф
, Галь Гадот
и Сальма Хайек
. Помимо нескольких лауреаток премии, награждённых за вклад в культуру и искусство, среди гостей мероприятия были замечены Деми Мур
, Ева Лонгория
, Керри Вашингтон
и Джордана Брюстер
.
фото: Галь Гадот
фото: Ева Лонгория
фото: Джордана Брюстер
фото: Холли Берри
фото: Александра Даддарио фото: Деми Мур
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