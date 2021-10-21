Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Галь Гадот снялись для спецвыпуска журнала «Elle»

Всех этих женщин, согласно мнению редакторов «Elle», объединяет такое качество, как стойкость: «Они переплавляют травму в искусство (Дженнифер Хадсон) и говорят правду власти (Джоди Комер). Они разрушают барьеры: от Риты Морено, первой латиноамериканки, получившей премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», и Холли Берри, первой и пока что единственной чернокожей женщины - обладательницы «Оскара» за главную роль до Лорен Ридлофф, которой глухота не помешала стать актрисой. Партнёрши Ридлофф по фильму «Вечные» неутомимо защищают права беженцев (Джоли), жертв домашнего насилия (Хайек) и поднимают тему ненависти и насилия в отношении американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (Джемма Чан)». Галь Гадот не влезла в этот панегирик, и в следующем абзаце автор статьи промямлил что-то о зашкаливающем чувстве справедливости актрисы.
фото: Сальма Хайек
фото: Джемма Чан
фото: Анджелина Джоли
фото: Анджелина Джоли
фото: Холли Берри
Фотографировал актрис для спецвыпуска журнала никто иной как Грэг Уилльямс - вездеход и летописец закулисья самых значительных событий в мире кино.
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