«Либо недоумок, либо психически больной»: Роднянский раскритиковал высказывания Егора Бероева о вакцинации

В июне 2021 года 44-летний Егор Бероев фраппировал публику, задремавшую было на церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы», выступив на сцене театра «Et Cetera» с антипрививочной речью
. Своё выступление актёр украсил популярной метафорой, прикрепив к своему пиджаку жёлтую шестиконечную звезду - такие же нашивки должны были носить евреи в нацистской Германии. Выступив в защиту непривитых граждан, которых мэр Москвы Сергей Собянин лишил ряда привилегий в связи с взрывным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, Бероев буквально сравнил дискриминируемую группу граждан с погибшими в пламени Холокоста евреями. После такого выхода с цыганочкой, актёр был в равной степени осмеян и воспет согражданами. Среди коллег актёра нашлось немало артистов, которых возмутил спекулятивный ход с Холокостом. В частности, за неуместное сравнение Бероева пожурили Константин Богомолов
, Михаил Боярский и Олег Басилашвили
.
Отдышавшись и набравшись сил, Бероев продолжил своё крестовый похож против вакцинации. Стоило инфекции разбушеваться с новой силой, власти Москвы объявили о новых принудительных праздниках в самоизоляции, а Бероев снова обратился к нацистскому фольклору. На своей странице в Фейсбуке актёр рассказал о так называемом «сертификате происхождения», который с 1933 года получали «истинные арийцы»
.
«В 1933 году в Германии был введен Ahnenpaß - сертификат происхождения. Документ служил подтверждением арийского происхождения (наследственности) и выдавался по результату наследственной проверки двух поколений (родители заявителя и их родители).
Имеющие сертификат считались "чистокровными арийцами" и поначалу получение сертификата было добровольным.
Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах, наоборот, владение сертификатом предоставляло дополнительные преференции к уже существующим правам.
Начиная с 1935 года сертификат требовали при приёме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов.
Не имеющих сертификата - увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте.
В армии сертификат предоставлял преимущество при продвижении по службе и повышении в звании. В 1945 году сертификаты были отменены и осуждены, а их создатели - казнены по приговору Нюрнбергского процесса»
.
И хотя актёр не проводит прямым текстом параллели между выше упомянутым Ahnenpaß и сертификатами о вакцинации, позволяющими госслужащим сохранить рабочие места, это сравнение читается между строк. Тем более, что днём ранее артист распространил информацию о том, как защитить свои трудовые права людям, «не желающим принимать участие в массовом медицинском эксперименте».
Продюсер Александр Роднянский
не выдержал и раскритиковал Бероева за глупость, написав пост в своём Инстаграме
.
«Я никогда прежде не позволял себе высказываться персонально в адрес других людей, но сейчас все же скажу.
Сравнение, которое позволил себе Бероев, не только чудовищно глупое, но и абсолютно оскорбительное. Уже не первый раз Бероев сравнивает процесс вакцинации, защищающей от смертельно опасного вируса, с самой страшной трагедией XX века - Холокостом. Унёсшего жизни 6 миллионов людей, среди которых были десятки моих родственников, убитых только за то, что они евреи.
Бероев сначала позволил себе выйти на сцену с нашитой желтой звездой, что само по себе было поступком абсолютного неуважения к памяти миллионов невинных жертв. Но он не остановился на этой подлости и сравнил вакцину с «сертификатом происхождения».
Я не хочу никого уговаривать вакцинироваться, дело личное. Я сам уже сделал это и неоднократно. Вы же решайте сами. Ситуация серьёзная - за сутки 34 073 заболевших и 1028 (!!) смертей.
Но позволять себе подобные, мягко говоря, глупые сравнения может либо недоумок, либо психически больной, либо злонамеренный человек. Надеюсь, вы со мной согласны.
Не болейте!»
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