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Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

21 октября
2021 год

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21 октября 2021
17 октября актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров успешно приземлились в степи Казахстана после 12-дневного пребывания на МКС. А уже 19 октября члены «киноэкипажа» дали пресс-конференцию, на которой поделились впечатлениями о жизни в невесомости. Напомним, что полёт Пересильд и Шипенко состоялся в рамках работы над фильмом под рабочим названием «Вызов». Героиня Пересильд - женщина-врач, отправляющаяся на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту, который не может вернуться на Землю из-за проблем со здоровьем.

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

За короткий срок пребывания в космосе артисты успели отснять 35-40 минут экранного времени и обзавестись новыми привычками. «Пытаюсь до сих пор всё держать в руках… Потому что до сих пор осталось это ощущение, что если ты на секунду что-то отпускаешь, оно сразу улетает. Поэтому у меня было всё приклеено. Это целая схема была. Губная помада, тушь - всё было на липучках велкро. Я вообще теперь думаю себе дома сделать уголок с велкро. На станции всё прикреплено на скотче и велкро. В каюте у меня в какой-то момент лежал и медицинский реквизит. Вы представляете, сколько всего нам требовалось для съёмок фильма? Все эти медицинские инструменты. Они такие маленькие. Они так быстро улетают. И ты потом ищешь их где-нибудь на вентиляторе», - рассказала Юлия.

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

Многим людям сложно уснуть в первую ночь на новом месте. Юлии эта проблема не коснулась: актриса призналась, что сон в космосе - сплошное удовольствие. «Тебе вообще не надо ни на что опираться. Для девочек это прекрасно - у тебя никогда не остаётся следов от подушки на лице. Просто висишь. Прекрасно засыпаешь. Я очень хорошо спала».

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами

МКС - самый дорогостоящий междунароный проект. На станции единовременно работают космонавты из разных стран. По словам артистки, они часто наведываются друг к другу в гости, напоминая большую семью, для которой нет границ и национальностей. «Есть такая традиция: космонавты ходят, точнее, летают, на ужин друг к другу раз в неделю. Нас тоже пригласили. Было здорово. Гости идут со своим. У нас был мешок, мы укладывали туда консервы, заранее их грели, пришли, у ребят тоже своя еда. И вот так по кругу летит банка, и все из неё ложечками пробуют. Прекрасная традиция, всем очень весело и радостно. Нас очень тепло приняли, им было интересно [то, чем мы занимаемся]».

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Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами фотографии
Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами фотографии
Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами фотографии
Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами фотографии
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