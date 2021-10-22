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Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС

22 октября
2021 год

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22 октября 2021
Вернувшиеся на Землю после своего 12-дневного вояжа на МКС Юлия Пересильд и Клим Шипенко, судя по всему, не скоро вернутся к работе над фильмом «Вызов». В ближайшее время артистов ожидают утомительные гастроли по телепередачам с рассказами о своём орбитальном приключении. Юлия, Клим и космонавт Антон Шкаплеров, вернувший их к родным в целости и сохранности, уже дали первую пресс-конференцию 19 октября - через день после приземления. Спустя сутки артисты прибыли в студию Первого канала, где рассказали о встрече с родными и о страхе, испытанном во время полёта.

Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС

Несмотря на то, что сама экспедиция длилась всего 12 дней, Юлия и Клим не виделись с родными почти месяц - их отправили на карантин 15 сентября, чтобы они не привезли с Земли на МКС новомодную заразу. Юлия оставила на Земле двух дочерей, а Клим - дочь и жену, режиссёра Софью Карпунину. Долгая разлука и риски сделали своё дело. «У меня девчонки, которые всё так стоически переносили, вроде бы веселились и как-то подбадривали всех вокруг в том числе, они вот сегодня разрыдались. Точнее не сегодня, а ночью они все такие расплакались, расчувствовались уже», - призналась Юлия.

Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС

Как ни странно, ни Юлия, ни Клим не испытывали страха перед запуском ракеты. По словам артистов, сильную тревогу они почувствовали позже, во время ручной стыковки. «Как-то так чуть-чуть, немножко не то вроде бы. И дальше там Антон спрашивает [у центра управления полётами], они какое-то время молчат. И вот в этот момент мы друг на друга с Климом так посмотрели, что я буду помнить этот взгляд всю жизнь. Мы так посмотрели, и у меня в голове так пронеслось: «Ну, письма девочкам я оставила. Бывает и так. Ведь это могло быть где-то и в обычных местах, и вообще. Раз судьба…» И у меня они так быстро пронеслись. И я говорю: «Антон, я готова рассчитать». Что рассчитать — я не знаю, но вот в таком жутком ступоре я сказала: «Если что, я готова помочь». И дальше связь с Землей мы потеряли». Содержание писем актриса раскрывать не стала и призналась, что и сама пока не готова их перечитать.
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Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС фотографии
Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС фотографии
Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС фотографии
Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС фотографии
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