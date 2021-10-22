Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС

Вернувшиеся на Землю после своего 12-дневного вояжа на МКС Юлия Пересильд
и Клим Шипенко
, судя по всему, не скоро вернутся к работе над фильмом «Вызов»
. В ближайшее время артистов ожидают утомительные гастроли по телепередачам с рассказами о своём орбитальном приключении. Юлия, Клим и космонавт Антон Шкаплеров
, вернувший их к родным в целости и сохранности, уже дали первую пресс-конференцию 19 октября
- через день после приземления
. Спустя сутки артисты прибыли в студию Первого канала, где рассказали о встрече с родными и о страхе, испытанном во время полёта.
Несмотря на то, что сама экспедиция длилась всего 12 дней, Юлия и Клим не виделись с родными почти месяц - их отправили на карантин 15 сентября, чтобы они не привезли с Земли на МКС новомодную заразу. Юлия оставила на Земле двух дочерей, а Клим - дочь и жену, режиссёра Софью Карпунину
. Долгая разлука и риски сделали своё дело. «У меня девчонки, которые всё так стоически переносили, вроде бы веселились и как-то подбадривали всех вокруг в том числе, они вот сегодня разрыдались. Точнее не сегодня, а ночью они все такие расплакались, расчувствовались уже»
, - призналась Юлия.
Как ни странно, ни Юлия, ни Клим не испытывали страха перед запуском ракеты. По словам артистов, сильную тревогу они почувствовали позже, во время ручной стыковки. «Как-то так чуть-чуть, немножко не то вроде бы. И дальше там Антон спрашивает [у центра управления полётами], они какое-то время молчат. И вот в этот момент мы друг на друга с Климом так посмотрели, что я буду помнить этот взгляд всю жизнь. Мы так посмотрели, и у меня в голове так пронеслось: «Ну, письма девочкам я оставила. Бывает и так. Ведь это могло быть где-то и в обычных местах, и вообще. Раз судьба…» И у меня они так быстро пронеслись. И я говорю: «Антон, я готова рассчитать». Что рассчитать — я не знаю, но вот в таком жутком ступоре я сказала: «Если что, я готова помочь». И дальше связь с Землей мы потеряли»
. Содержание писем актриса раскрывать не стала и призналась, что и сама пока не готова их перечитать.
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