Мила Кунис рассказала о своём самом большом воспитательном промахе и дала совет будущим родителям

38-летняя Мила Кунис в последнее время нечасто появляется на публике и в кадре. После рождения второго ребёнка, которому в декабре исполнится 5 лет, актриса с головой ушла в семейную жизнь и лишь изредка напоминает о себе. Одним из таких редких выходов стало появление Милы в онлайн-шоу Эллен ДеДженерес «Признания мамы» (Mom Confessions), в котором актриса ответила на провокационные вопросы о родительстве.
О чём бы вы предупредили будущих родителей?
«Дети как террористы. Не надо вести с ними переговоры. Это ни к чему не приведёт».
Какой ваш самый большой воспитательный промах?
«Есть одна история. Был у моих детей в садике один ребёнок, который был так недобр, что толкнул мою дочь. Дочь вернулась домой и рассказала мне о том, что “такой-то меня толкнул”. И я чисто инстинктивно сказала: “Ты дала сдачи?” И моя дочь такая: "Нет, ты что!" А я ей сказала: "В следующий раз дай сдачи". Потом я повернулась и увидела лицо Эштона, на котором явственно читалось несогласие со мной. Но я продолжила гнуть свою линию: "Ты должна уметь постоять за себя. Не стоит толкать обидчика с лестницы, качелей или с горки. Но если он будет стоять на земле - толкни в обратку!” Я бы сказала, что это был серьезный родительский промах».
Самая злая вещь, которую вам приходилось слышать от ребёнка?
«Моим детям почти 7 и 5 лет. Я всё ещё центр вселенной для них, поэтому, я бы сказала, что мы ещё не достигли того момента, когда они будут говорить мне злые обидные слова. Я себя к этому готовлю».
Чему вам пришлось быстро учиться в родительстве?
«Удивительное дело: оказалось, что ты не можешь врать своим детям! Их же двое. И вся эта мелкая ложь во благо, которую ты можешь сказать одному, но не можешь другому…Всё это выливается во фразочки типа “Не говори своему брату, что ты получишь мороженое”. Всё это учит их тому, что врать - нормально. Так что мне пришлось сделать над собой усилие и не врать, что странным образом оказалось нелегко».
Самая большая ложь, которую вы говорили детям?
«Как я уже сказала, я не могу им врать. Но… Зубная фея. Санта-Клаус… Мне продолжать? Очевидно, что я ращу их для того, чтобы их маленькие сердца разбились».
Качества, которые дети унаследовали от вас, хотя лучше бы этого не произошло
«Моя дочь - это я. Она независимая, смелая и очень умная. Это отличные качества для взрослого человека. Но очень сложно совладать с ребёнком, наделённым такими качествами. Она - это я. У неё миллион ответов на один вопрос. Она никогда не ошибается».
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