Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра во время съёмок

63-летний Алек Болдуин невольно стал виновником чужой гибели. Актёр случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу во время съёмок фильма «Ржавчина», которые проходили в американском штате Нью-Мексико.
фото: Галина Хатчинс
Обстоятельства трагедии выясняются: полицейские допрашивают членов съёмочной группы. Известно лишь, что во время съёмок или репетиции сцены актёр выстрелил из оружия, которое использовалось в качестве реквизита. Согласно заявлению представителя съёмочной группы, произошла осечка при использовании ружья, заряженного холостыми патронами. В результате выстрела 42-летняя Хатчинс и 48-летний Соуса были ранены. Хатчинс доставили на вертолете в госпиталь Университета Нью-Мексико, но по дороге оператор скончалась. Режиссёра отправили на машине скорой помощи в медицинский центр «Кристус Сент-Винсент» в Санта-Фе. По сообщениям полицейских, Соуса находится в критическом состоянии. Погибшая Галина Хатчинс родилась на Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Галина окончила факультет журналистики в одном из киевских университетов и работала как журналист-расследователь на съёмках документального кино в Европе. В 2015 году Галина окончила Американский институт киноискусства в Лос-Анджелесе.
фото: Джоэл Соуса
Алек Болдуин добровольно явился на допрос в офис шерифа Санта-Фе - актёра не стали задерживать и на данный момент против него не выдвинули никакие обвинения. Британский журналист Пирс Морганопубликовал в своём Твиттере фотографии Болдуина после свершившейся трагедии: 63-летний актёр был абсолютно разбит и потерян.
Вестерн «Ржавчина», на съёмках которого произошёл несчастный случай, рассказывает о 13-летнем мальчике, вынужденном скрываться после случайного убийства местного ранчеро. Болдуин получил в фильме роль деда, который составляет компанию внуку в его изгнании. Помимо Болдуина в фильме также задействованы Трэвис Фиммел и Дженсен Эклз. На данный момент съёмки фильма приостановлены.
Это не первый случай летального исхода вследствие огнестрельного ранения на съёмочной площадке. Одна из самых известных трагических случайностей подобного рода - гибель 28-летнего Брэндона Ли, сына Брюса Ли, во время съёмок фильма «Ворон». В актёра выстрелили из оружия, в стволе которого застряла пуля-пустышка. Реквизитор не заметил этого, и во время выстрела пуля вылетела и смертельно ранила Брэндона.
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