Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей

Режиссёр и актёр Константин Богомолов
запустил новый проект. Богомолов открыл интеллектуальный элитный клуб, членство в котором стоит от 300 тысяч рублей. Об этом сообщает портал New Magazine
.
Членство в клубе Богомолова предполагает приобретение трёх видов абонементов. Самый дешёвый стоит 300 тысяч рублей. Его обладателям будут доступны билеты на премьеры спектаклей, а также ужины с режиссёром и его супругой. За миллион рублей можно раз в год посещать репетиции режиссёра и читки сценария в театре.
Не так давно Ксения Анатольевна охарактеризовала своего мужа, как гения
. Она призналась, что вести с ним интеллектуальные беседы - одно удовольствие. Богомолов решил предоставить такую возможность и тем, кто не входит в его круг общения. Так, приобретая самый дорогой абонемент, который стоит два миллиона рублей, всем желающим можно будет не только поговорить с Константином Юрьевичем, но и пройти его тренинг. За эти деньги, кстати, предлагается не только психологический тренинг от маэстро, но и его персональный список культурных рекомендаций.
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