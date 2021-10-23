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Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей

23 октября
2021 год

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23 октября 2021
Режиссёр и актёр Константин Богомолов запустил новый проект. Богомолов открыл интеллектуальный элитный клуб, членство в котором стоит от 300 тысяч рублей. Об этом сообщает портал New Magazine.

Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей

Членство в клубе Богомолова предполагает приобретение трёх видов абонементов. Самый дешёвый стоит 300 тысяч рублей. Его обладателям будут доступны билеты на премьеры спектаклей, а также ужины с режиссёром и его супругой. За миллион рублей можно раз в год посещать репетиции режиссёра и читки сценария в театре.

Не так давно Ксения Анатольевна охарактеризовала своего мужа, как гения. Она призналась, что вести с ним интеллектуальные беседы - одно удовольствие. Богомолов решил предоставить такую возможность и тем, кто не входит в его круг общения. Так, приобретая самый дорогой абонемент, который стоит два миллиона рублей, всем желающим можно будет не только поговорить с Константином Юрьевичем, но и пройти его тренинг. За эти деньги, кстати, предлагается не только психологический тренинг от маэстро, но и его персональный список культурных рекомендаций.
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Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей фотографии
Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей фотографии
Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей фотографии
Константин Богомолов проведёт индивидуальный психотренинг за два миллиона рублей фотографии
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