«Где-то я недосмотрела»: Джейми Ли Кёртис о решении сына сменить пол

В новом совместном интервью изданию «People
» Джейми Ли Кёртис
и её 25-летняя дочь Руби вспомнили, когда Руби, будучи ещё Томасом, решила открыться близким и рассказать о своём желании сменить пол
.
Дочь актрисы призналась, что рассказать родителям о своём желании сменить пол для неё было пугающе, однако она не сильно волновалась. «Просто сам факт того, что я рассказала им что-то обо мне, чего они не знали…Это было пугающе, но я не волновалась. Они так хорошо относились ко мне всю мою жизнь».
Слишком нервничая, чтобы сказать им об этом лично, Руби решила вместо этого написать сообщение. Джейми Ли Кёртис тут же перезвонила дочери, актриса добавила, что во время телефонного разговора они обе испытали много эмоций, в том числе успели и разреветься.
Актриса заявила, что у неё не было подозрений, что Руби сделает такой выбор и захочет сменить пол. «Гендерная идентичность и сексуальная ориентация — это две разные вещи. И я знала, что Руби играла в женские аватары в видеоиграх. Но если бы вы спросили, было ли у меня подозрение, что Руби транс, я бы сказала, что нет. Но когда я прокручиваю жизнь Руби в своей голове, я думаю: «Где-то я недосмотрела».
Джейми, Кристофер и остальные члены семьи постепенно начали привыкать называть Томаса именем Руби и использовать местоимения она/её, но не без ошибок. Джейми также сказала, что отказ от использования имени дочери был самой трудной частью перехода.
«Имя, которое ты дал ребенку. Это то, что ты говорил всю его жизнь. И поэтому, конечно, поначалу это было проблемой. Затем местоимение. Мы с мужем всё ещё иногда ошибаемся».
обсуждение >>