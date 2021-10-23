Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми

Меган Маркл
написала обращение в Конгресс США, в котором выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком на территории всей страны.
Меган Маркл заявила, что за время пандемии коронавируса ситуация во многих семьях стала крайне сложной — многие женщины были вынуждены уволиться, чтобы быть дома со своими детьми, когда закрылись детские сады и школы.
«Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом из-за того, оставаться ли им дома или идти на работу. И то, и другое обходится им дорого».
Маркл вспомнила своё детство, которое было трудным. Семья Меган не купалась в роскоши, и ей самой приходилось работать с малых лет.
«Я выросла на салат-баре за 4,99 доллара в Sizzler. Я помню свои чувства в то время: я знала, как усердно работали мои родители, чтобы я могла себе это позволить, потому что даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным, и я была счастлива».
Герцогиня рассказала, что в 13 лет она начала работать в магазине замороженных йогуртов, где выполняла самую разную работу, чтобы покрыть свои нужды.
«Я работала всю свою жизнь и откладывала деньги, когда могла. Но даже это было роскошью, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами и иметь достаточно средств, чтобы заплатить за аренду и заправить машину».
Меган добавила, что им с Гарри повезло, что они после рождения дочери Лилибет Дианы
смогли полностью посвятить себя ей.
«Как и все родители, мы были переполнены радостью. Как многие родители, мы были потрясены. Как родители, находящиеся в меньшинстве, мы не столкнулись с суровой реальностью, когда нужно делать выбор, провести эти первые критически важные месяцы с ребёнком или вернуться на работу. Мы знали, что можем забрать её домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, если мы поступим таким образом, нам не придется делать немыслимый выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который приходится делать каждый день многим людям».
Она добавила, что ни одна семья не должна стоять перед таким выбором, и привела в пример другие страны, в которых действует политика оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.
«Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков. Итак, от имени моей семьи, Арчи, Лили и Гарри, я благодарю вас за рассмотрение этого письма, и от имени всех семей я прошу вас позаботиться, чтобы этот важный момент не был упущен».
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