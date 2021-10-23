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Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми

23 октября
2021 год

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23 октября 2021
Меган Маркл написала обращение в Конгресс США, в котором выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком на территории всей страны.

Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми

Меган Маркл заявила, что за время пандемии коронавируса ситуация во многих семьях стала крайне сложной — многие женщины были вынуждены уволиться, чтобы быть дома со своими детьми, когда закрылись детские сады и школы.

«Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом из-за того, оставаться ли им дома или идти на работу. И то, и другое обходится им дорого».

Маркл вспомнила своё детство, которое было трудным. Семья Меган не купалась в роскоши, и ей самой приходилось работать с малых лет.

«Я выросла на салат-баре за 4,99 доллара в Sizzler. Я помню свои чувства в то время: я знала, как усердно работали мои родители, чтобы я могла себе это позволить, потому что даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным, и я была счастлива».

Герцогиня рассказала, что в 13 лет она начала работать в магазине замороженных йогуртов, где выполняла самую разную работу, чтобы покрыть свои нужды.

«Я работала всю свою жизнь и откладывала деньги, когда могла. Но даже это было роскошью, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами и иметь достаточно средств, чтобы заплатить за аренду и заправить машину».

Меган добавила, что им с Гарри повезло, что они после рождения дочери Лилибет Дианы смогли полностью посвятить себя ей.

«Как и все родители, мы были переполнены радостью. Как многие родители, мы были потрясены. Как родители, находящиеся в меньшинстве, мы не столкнулись с суровой реальностью, когда нужно делать выбор, провести эти первые критически важные месяцы с ребёнком или вернуться на работу. Мы знали, что можем забрать её домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, если мы поступим таким образом, нам не придется делать немыслимый выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который приходится делать каждый день многим людям».

Она добавила, что ни одна семья не должна стоять перед таким выбором, и привела в пример другие страны, в которых действует политика оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.

«Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков. Итак, от имени моей семьи, Арчи, Лили и Гарри, я благодарю вас за рассмотрение этого письма, и от имени всех семей я прошу вас позаботиться, чтобы этот важный момент не был упущен».
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Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми фотографии
Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми фотографии
Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми фотографии
Меган Маркл выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за детьми фотографии
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