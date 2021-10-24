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В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков

24 октября
2021 год

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24 октября 2021
22 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Юхо Куосманен «Купе номер шесть» – копродукции Финляндии, Эстонии, России и Германии. В этом году картина взяла Гран-при на Каннском кинофестивале, а в следующем – поборется за статуэтку «Оскара». Главные роли в фильме про финскую студентку и российского шахтёра, оказавшихся в одном купе на пути в Мурманск, исполнили Юра Борисов и Сейди Хаарла.

На премьерный показ пожаловали Юра Борисов с супругой Анной Шевчук, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Александр Робак, Алексей Серебряков, Алиса Хазанова, Сейди Хаарла, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов и многие другие.

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Анна Шевчук и Юля Борисов

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Сейди Хаарла

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Алексей Серебряков

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Алиса Хазанова

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Александр Робак и Ольга Робак

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Андрей Бурковский

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Александра Ревенко

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Даниил Радлов и Варвара Шмыкова

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Юлия Ауг и Полина Ауг

В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе
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В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков фотографии
В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков фотографии
В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков фотографии
В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 3)

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