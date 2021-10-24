В одном купе: Юра Борисов, Елена Лядова и Алексей Серебряков

22 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Юхо Куосманен «Купе номер шесть»
– копродукции Финляндии, Эстонии, России и Германии. В этом году картина взяла Гран-при на Каннском кинофестивале
, а в следующем – поборется за статуэтку «Оскара»
. Главные роли в фильме про финскую студентку и российского шахтёра, оказавшихся в одном купе на пути в Мурманск, исполнили Юра Борисов
и Сейди Хаарла
.
На премьерный показ пожаловали Юра Борисов
с супругой Анной Шевчук
, Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
, Александр Робак
, Алексей Серебряков
, Алиса Хазанова
, Сейди Хаарла
, Варвара Шмыкова
и Даниил Радлов
и многие другие.
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
фото: Анна Шевчук и Юля Борисов
фото: Сейди Хаарла
фото: Алексей Серебряков
фото: Алиса Хазанова
фото: Александр Робак и Ольга Робак
фото: Андрей Бурковский
фото: Александра Ревенко
фото: Даниил Радлов и Варвара Шмыкова
фото: Юлия Ауг и Полина Ауг фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе
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