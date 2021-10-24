«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс

На следующий после происшествия Алек прокомментировал гибель Галины Хатчинс у себя в твиттере: «Нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, – жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я в полной мере сотрудничаю с полицией в расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с её мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Моё сердце болит за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», – написал Алек.
Появляются новые подробности происшествия. Как сообщают СМИ, ранее на съёмочной площадке уже были зафиксированы проблемы с безопасностью оружия и соблюдением мер по защите от коронавирусной инфекции. Тем не менее, Алекс Болдуин и режиссёр фильма Дейв Холлз не знали, что оружие может быть заряжено боевыми патронами: Алекс взял один из трёх пистолетов, которые Ханна Гутьеррес, отвечавшая на площадке за оружие, выложила на тележку перед началом съёмок. Видимо, этап проверки реквизита по технике безопасности был пропущен.
фото: Галина Хатчинс
Помимо этого, за несколько часов до несчастного случая съёмочную площадку покинули семь человек: некоторые написали заявления на увольнение, другие же предпочли высказать недовольство в фейсбуке. Один из бывших сотрудников пожаловался на задержку гонораров, а также на отказ разместить съёмочную группу в отеле на время съёмок.
В ответ на обвинения компания Rust Production, которая снимает фильм, заявила, что о проблемах с безопасностью ничего не знала. В компании пообещали провести внутреннюю проверку из-за происшествия и привлечь психотерапевтов для работы со съёмочной группой в этот тяжёлый момент: «Безопасность актёров и съёмочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией. Хотя нам не было известно ни о каких официальных жалобах на проблемы с безопасностью оружия и другого реквизита на съёмочной площадке, мы проведём внутреннюю проверку и приостановим съёмки. Мы продолжим сотрудничать с властями Санта-Фе в их расследовании и предложим актёрам и съёмочной группе услуги психотерапевтов в это трагическое время», – сообщили в компании.
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