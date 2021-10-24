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«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс

24 октября
2021 год

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24 октября 2021
Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссёра Джоэла Соусу прямо на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Актёр сотрудничает с полицией для выяснения обстоятельств гибели и готов оказать помощь семье пострадавшей – ему не предъявили никаких обвинений.

«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс

На следующий после происшествия Алек прокомментировал гибель Галины Хатчинс у себя в твиттере: «Нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, – жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я в полной мере сотрудничаю с полицией в расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с её мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Моё сердце болит за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», – написал Алек.

Появляются новые подробности происшествия. Как сообщают СМИ, ранее на съёмочной площадке уже были зафиксированы проблемы с безопасностью оружия и соблюдением мер по защите от коронавирусной инфекции. Тем не менее, Алекс Болдуин и режиссёр фильма Дейв Холлз не знали, что оружие может быть заряжено боевыми патронами: Алекс взял один из трёх пистолетов, которые Ханна Гутьеррес, отвечавшая на площадке за оружие, выложила на тележку перед началом съёмок. Видимо, этап проверки реквизита по технике безопасности был пропущен.

«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс
фото: Галина Хатчинс

Помимо этого, за несколько часов до несчастного случая съёмочную площадку покинули семь человек: некоторые написали заявления на увольнение, другие же предпочли высказать недовольство в фейсбуке. Один из бывших сотрудников пожаловался на задержку гонораров, а также на отказ разместить съёмочную группу в отеле на время съёмок.

В ответ на обвинения компания Rust Production, которая снимает фильм, заявила, что о проблемах с безопасностью ничего не знала. В компании пообещали провести внутреннюю проверку из-за происшествия и привлечь психотерапевтов для работы со съёмочной группой в этот тяжёлый момент: «Безопасность актёров и съёмочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией. Хотя нам не было известно ни о каких официальных жалобах на проблемы с безопасностью оружия и другого реквизита на съёмочной площадке, мы проведём внутреннюю проверку и приостановим съёмки. Мы продолжим сотрудничать с властями Санта-Фе в их расследовании и предложим актёрам и съёмочной группе услуги психотерапевтов в это трагическое время», – сообщили в компании.
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«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс фотографии
«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс фотографии
«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс фотографии
«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал гибель Галины Хатчинс фотографии
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