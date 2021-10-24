Валерия Гаркалина снова ввели в искусственную кому

В начале октября 67-летнего Валерия Гаркалина госпитализировали
с коронавирусом. Состояние артиста оценивалось как тяжёлое, через несколько дней медики приняли решение положить его в реанимацию и ввести
его в медикаментозную кому. Позже поступила информация, что Гаркалин пошёл на поправку
, однако, сейчас актёр находится в критическом состоянии. Его снова ввели в искусственную кому.
Источник сообщил, что актёру проводят переливание крови из-за начавшегося сепсиса. Также на фоне коронавируса у Гаркалина диагностировали тромбоз. Тем временем агент артиста Наталья Теплова эту информацию опровергла. По её словам, врачи не сообщали об обнаружении сепсиса родным и близким артиста.
Состояния Гаркалина резко ухудшилось несколько дней назад: болезнь стремительно развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. По словам врачей, функции его лёгких постепенно снижаются – сатурация упала до 40 процентов.
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