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Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс

24 октября
2021 год

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24 октября 2021
21 октября на съёмках независимого вестерна «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс. В её честь Американский институт киноискусства (AFI), который Галина окончила 2015 году, учредил мемориальный стипендиальный фонд, призванный помочь женщинам-кинематографистам. На сайте AFI появилась отдельная страница фонда, где каждый желающий может оформить разовое или ежемесячное пожертвование.

Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс

«Как это глубоко верно в искусстве кино, одни лишь слова не могут передать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI. Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс продолжить жить в тех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанные истории», – сообщается на странице стипендии.
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Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс фотографии
Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс фотографии
Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс фотографии
Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс фотографии
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