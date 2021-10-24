Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съёмках Галины Хатчинс

21 октября на съёмках независимого вестерна «Ржавчина» погибла
оператор Галина Хатчинс
. В её честь Американский институт киноискусства (AFI), который Галина окончила 2015 году, учредил мемориальный стипендиальный фонд, призванный помочь женщинам-кинематографистам. На сайте AFI
появилась отдельная страница фонда, где каждый желающий может оформить разовое или ежемесячное пожертвование.
«Как это глубоко верно в искусстве кино, одни лишь слова не могут передать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI. Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс продолжить жить в тех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанные истории»
, – сообщается на странице стипендии.
обсуждение >>