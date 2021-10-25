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Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера

25 октября
2021 год

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25 октября 2021
22-летняя дочь Пола Уокера Мидоу вышла замуж – её избранником стал актёр Луи Торнтон-Аллан. Свадьба состоялась ещё в начале октября в Доминиканской Республике, но трогательными фотографиями с торжества Мидоу поделилась только сейчас. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в кругу родных и близких пары. Об этом Мидоу Уокер рассказала в беседе с изданием Vogue.

Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера

«Пандемия повлияла на наши планы. Семья Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьёй, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки», - сообщила она. Отец Мидоу – актёр Пол Уокер – трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году. Вести к алтарю дочь покойного друга согласился Вин Дизель. Он не смог не поддержать Мидоу в этот важный день.

«Мы даже и представить не могли, что все сложится так идеально! Мы с Луи с самого начала знали, чего хотим. Этот праздник был очень интимным», — поделилась впечатлениями Мидоу в интервью.

Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера
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Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера фотографии
Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера фотографии
Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера фотографии
Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера фотографии
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