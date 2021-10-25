Вин Дизель выдал замуж дочь покойного Пола Уокера

22-летняя дочь Пола Уокера
Мидоу вышла замуж – её избранником стал актёр Луи Торнтон-Аллан
. Свадьба состоялась ещё в начале октября в Доминиканской Республике, но трогательными фотографиями с торжества Мидоу поделилась только сейчас. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в кругу родных и близких пары. Об этом Мидоу Уокер рассказала в беседе с изданием Vogue.
«Пандемия повлияла на наши планы. Семья Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьёй, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки»
, - сообщила она. Отец Мидоу – актёр Пол Уокер – трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году. Вести к алтарю дочь покойного друга согласился Вин Дизель
. Он не смог не поддержать Мидоу в этот важный день.
«Мы даже и представить не могли, что все сложится так идеально! Мы с Луи с самого начала знали, чего хотим. Этот праздник был очень интимным»
, — поделилась впечатлениями Мидоу в интервью.
обсуждение >>