«Я очень страшусь таких постановок»: Игорь Угольников о творчестве Константина Богомолова

58-летний Игорь Угольников с детства интересовался театром и по сей день регулярно посещает спектакли своих коллег. Однако в недавнем интервью он признался, что не понимает творчество современных постановщиков. Отдельно Угольников отметил постановки Константина Богомолова.
«Серебренников и Богомолов с голыми телами выпускают артистов на сцену, которые играют чёрт-те что. Я серьёзно говорю, я очень страшусь таких постановок. Даже когда меня приглашают, с большой опаской иду на эти спектакли и, если я вижу это, то тихонько стараюсь уйти, хотя меня сразу спрашивают: «Ну что, вам не понравилось?» – рассказал Угольников. Он также признался, что является сторонником более традиционных постановок. Однако Игорь допускает мысль, что на современную аудиторию классические методы режиссуры уже не действуют.
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