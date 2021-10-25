Родные погибшей Галины Хатчинс не винят Алека Болдуина в её смерти

На днях мир потрясла настоящая трагедия
, которая случилась на съёмочной площадке фильма «Ржавчина»
в штате Нью-Мексико. 63-летний актёр Алек Болдуин
совершенно случайно застрелил из пистолета 42-летнего оператора Галину Хатчинс
, а также ранил 48-летнего режиссёра Джоэла Соусу
. Родные Галины Хатчинс не считают, что именно Алек Болдуин виноват в её смерти. Отец погибшего оператора Анатолий Андросович
уверен, что актёру дали неисправное оружие.
«Мы до сих пор не можем поверить, что Галина умерла, её мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина ответственным за это — это ответственность реквизиторов, которые обращаются с оружием»
, — прокомментировал ситуацию отец Галины Хатчинс.
Однако эксперты считают, что Болдуин нарушил одно из главных правил Голливуда – стрелок никогда не должен направлять пистолет на другого человека. Даже если оружие не заряжено. В целях безопасности всё оружие, используемое в кинопроизводстве, актеры нацеливают на манекен, но ни в коем случае не на оборудование или съёмочную группу.
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