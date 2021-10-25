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Наталия Орейро получила российское гражданство

25 октября
2021 год

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25 октября 2021
Наталию Орейро называют самой русской иностранной актрисой и певицей: она поздравляла россиян с Днём Победы, снимала видеоклип в подмосковной Балашихе, порывалась выйти на поле вместе с российской сборной. Да и свой инстаграм актриса уже давно ведёт на двух языках.   В 2019 году Наталия в эфире шоу «Вечерний Ургант» в шутку попросила Владимира Путина дать ей российский паспорт, и вот спустя 2 года президент России подписал соотвествующий указ. Сегодня Наталия Орейро и её 9-летний сын Мерлин официально стали гражданами России.

Наталия Орейро получила российское гражданство


Наталия часто путешествует по России с гастролями, поэтому оформить гражданство ей предложили в посольстве. В прошлом году артистка призналась, что с Россией её объединяет «духовная связь», и рассказала о своей любви к русской литературе и поэзии.

«Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов. К тому же, не хочу звучать эгоцентрично, но благодаря концертам я путешествовала по российским городам, пожалуй, больше, чем многие русские!», – сказала Наталия в интервью с ТАСС. В 2020 году на Netflix даже вышел фильм «Наша Наташа», в котором Орейро всё так же страстно признаётся в любви к России.
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Наталия Орейро получила российское гражданство фотографии
Наталия Орейро получила российское гражданство фотографии
Наталия Орейро получила российское гражданство фотографии
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