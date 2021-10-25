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«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях

25 октября
2021 год

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25 октября 2021
Дарья Мельникова росла в религиозной семье, но до сих за православием «плетётся с краю». В недавнем интервью на канале «153ГОРЫ» актриса рассказала, что, хотя она и считает себя верующей, публиковать фото из приходской жизни не будет: пропаганда религии в соцсетях требует слишком большой ответственности, которую Даша нести не готова.

«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях

«Если бы я это делала, для меня это было бы личным лицемерием. Потому что я сама мало что про это знаю. Я плетусь с краю, такие у меня ощущения. Проповедь заключается не только в том, что ты выкладываешь что-то из храма. Я старюсь жить по заповедям. Так, как я их понимаю. Поскольку я очень сомневающийся и неуверенный в себе человек даже в этом, я боюсь что-либо пропагандировать, потому что я могу оступиться, а куличек уже выложен. Куличек останется, а фотографии с тусовки появятся. Но я не боюсь себя запятнать», – рассказала Даша.   

Впрочем, наслаждаться красотой – не значит пропагандировать. Поэтому красивые фото с православной атрибутикой вполне могут появиться в инстаграме Дарьи: «Я думаю, что люди, которые это выкладывают, – им очень этого хочется. Им нравится атрибутика, им нравится красота. Я, когда вижу красивый крест на фоне неба, я его тоже выложу. Но это не значит, что я это пропагандирую. Я вижу в этом красоту», – заключила актриса.
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«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях фотографии
«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях фотографии
«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях фотографии
«Я боюсь что-либо пропагандировать»: Дарья Мельникова о страхе проповедовать Бога в соцсетях фотографии
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