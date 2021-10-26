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Светлана Светличная без вести пропала в Москве

26 октября
2021 год

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26 октября 2021
81-летняя Светлана Светличная пропала без вести в Москве. Сын Светланы написал заявление о пропаже 24 октября, но актриса перестала выходить на связь раньше – 21 октября. По данным источника в правоохранительных органах, предварительно, Светлана страдает деменцией.

Светлана Светличная без вести пропала в Москве

Поиск пропавшей актрисы ведут более 40 волонтёров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». За сутки волонтёры расклеили 2150 листовок, прозвонили медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы пока безрезультатно прошли более 30 км, поиск продолжается.
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Светлана Светличная без вести пропала в Москве фотографии
Светлана Светличная без вести пропала в Москве фотографии
Светлана Светличная без вести пропала в Москве фотографии
Светлана Светличная без вести пропала в Москве фотографии
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