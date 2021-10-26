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Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения

26 октября
2021 год

Лайфстайл >>
26 октября 2021
23 октября Райан Рейнольдс отмечал свой 45-й День рождения. Хью Джекман не оставил инфоповод без внимания и записал шуточное видео-поздравление для Райана.

Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения

На видео члены съёмочной группы по очереди поздравляют Райана с праздником, пока оператор переходит из комнаты в комнату, чтобы заснять всех. Один парень вместо Райана поздравляет его жену Блейк, а когда очередь доходит до Джекмана, тот нарочито на камеру платит гонорары всем участникам ролика за то, что согласились поздравить именинника.

«Этот праздник не прост. С Днём рождения, Райан! Вот, наконец ты это услышал. Сколько человек у нас получилось снять для поздравления? А они говорят, что я тебя недолюбливаю. Но нас 15 человек!», – иронично сказал Хью.

Уже несколько лет актёры поддерживают фиктивную вражду. Всё началось на съёмочной площадке фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2008 году, когда Хью начал дразнить Рейнольдса из-за его тогдашней жены Скарлетт Йохансон. Скарлет хорошо дружила с Джекманом, и тогда только-только вышла замуж за Рейнольдса. С тех пор Хью и Райан поддерживают иллюзию непримиримой борьбы и постоянно подкалывают друг друга.

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Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения фотографии
Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения фотографии
Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения фотографии
Хью Джекман записал видео-поздравление Райану Рейнольдсу в подарок на День рождения фотографии
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