Светлану Светличную нашли в Москве

24 октября о пропаже Светланы Светличной
в провохранительные органы поступило заявление от её сына
. Сегодня утром на поиски Светланы был отправлен поиск-спасательный отряд «Лиза Алерт», однако, актрису уже нашли сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС
.
Как пишут «Известия»
, Светлану нашли на съёмках ТВ-шоу в киностудии на улице Эйзенштейна. Пока точные обстоятельства исчезновения актрисы неизвестны, в СМИ появляются множественные теории пропажи. Например, друг Светланы актёр Иван Николаев в беседе с РИА Новости
предположил, что артистка не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чём предпочла не сообщать. Одна из сотрудниц киностудии им. Максима Горького рассказала
, что незадолго до пропажи Светлана приезжала на переговоры о съёмках. Спустя некоторое время у Светланы закружилась голова, ей потребовалась помощь врачей, однако, после этого актриса успела увидеться с коллегами. А вот менеджер Светланы Сергей Рублев
и вовсе опроверг
сообщения о её пропаже, сказав, что артистка не выходит на связь из-за своего преклонного возраста.
Председатель Гильдии актёров России Валерия Гущина
, в свою очередь, сообщила телеканалу «Звезда»
, что за день до пропажи Светлана обратилась к ним за помощью: она собиралась подать в суд на родственников и требовала адвоката. После этого актрису отправили домой на такси, водитель которого последним видел Светлану, – его уже доставили
на допрос для выяснения обстоятельств. Отмечалось, что Светличная не могла вспомнить свой адрес проживания. Одна из версий частичной потери памяти у актрисы – травма головы, полученная во время последних съёмок в кино: год назад на артистку упал штатив с софитом
.
Что из этого правда, поклонники и все неравнодушные, вероятно, узнают в скором времени.
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