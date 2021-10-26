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Светлану Светличную нашли в Москве

26 октября
2021 год

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26 октября 2021
24 октября о пропаже Светланы Светличной в провохранительные органы поступило заявление от её сына. Сегодня утром на поиски Светланы был отправлен поиск-спасательный отряд «Лиза Алерт», однако, актрису уже нашли сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Светлану Светличную нашли в Москве

Как пишут «Известия», Светлану нашли на съёмках ТВ-шоу в киностудии на улице Эйзенштейна. Пока точные обстоятельства исчезновения актрисы неизвестны, в СМИ появляются множественные теории пропажи. Например, друг Светланы актёр Иван Николаев в беседе с РИА Новости предположил, что артистка не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чём предпочла не сообщать. Одна из сотрудниц киностудии им. Максима Горького рассказала, что незадолго до пропажи Светлана приезжала на переговоры о съёмках. Спустя некоторое время у Светланы закружилась голова, ей потребовалась помощь врачей, однако, после этого актриса успела увидеться с коллегами. А вот менеджер Светланы Сергей Рублев и вовсе опроверг сообщения о её пропаже, сказав, что артистка не выходит на связь из-за своего преклонного возраста.

Председатель Гильдии актёров России Валерия Гущина, в свою очередь, сообщила телеканалу «Звезда», что за день до пропажи Светлана обратилась к ним за помощью: она собиралась подать в суд на родственников и требовала адвоката. После этого актрису отправили домой на такси, водитель которого последним видел Светлану, – его уже доставили на допрос для выяснения обстоятельств. Отмечалось, что Светличная не могла вспомнить свой адрес проживания. Одна из версий частичной потери памяти у актрисы – травма головы, полученная во время последних съёмок в кино: год назад на артистку упал штатив с софитом.  Что из этого правда, поклонники и все неравнодушные, вероятно, узнают в скором времени.
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