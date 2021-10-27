Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей

24 октября заявили
о пропаже Светланы Светличной
, на поиски которой были направлены государственные и добровольные поисково-спасательные отряды. Сегодня утром на поиск Светланы отправился отряд «Лизы Алерт», а уже днём сотрудники полиции нашли
Светлану на съёмках ток-шоу. Председатель «Лизы Алерт» Григорий Сергеев заявил
, что из-за усиленных поисков актрисы отряду не удалось спасти простого человека. Он погиб в лесу в подмосковных Люберцах.
Григорий обратил внимание на то, что поиски Светланы велись под контролем главы Следственного Комитета, в них участвовало много следователей и полиции, позже подключились СМИ. И вот, когда все силы были брошены на поиски Светланы, добровольцы «Лизы Алерт» не смогли спасти обычного человека.
«Когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берёт глава СК, а это значит, что будет много следователей, полиции. Тут ещё пресса, и в итоге глубоко за полночь в одном московском ЖК толпы людей, не протолкнуться. Опросить консьержа — уже подвиг: к нему очередь. А ещё передача на Первом канале, множество звонков к нам на горячую линию с вопросами о поиске. Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиски знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб»
, – написал Григорий.
Сергеев попросил главу СК взять под контроль «поиск всех людей старше 60 лет»
и тщательнее оценивать ситуации пропажи перед тем, как обратиться за помощью добровольцев: «Сегодня все сраные ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека. Прошу Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого. Что касается поиска знаменитости, раз он под личным контролем главы СК, следователям точно не составит труда выяснить все обстоятельства пропажи и дать им соответствующую оценку. Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьёзная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу»
, – заключил Григорий.
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