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Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей

27 октября
2021 год

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27 октября 2021
24 октября заявили о пропаже Светланы Светличной, на поиски которой были направлены государственные и добровольные поисково-спасательные отряды. Сегодня утром на поиск Светланы отправился отряд «Лизы Алерт», а уже днём сотрудники полиции нашли Светлану на съёмках ток-шоу. Председатель «Лизы Алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за усиленных поисков актрисы отряду не удалось спасти простого человека. Он погиб в лесу в подмосковных Люберцах.

Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей

Григорий обратил внимание на то, что поиски Светланы велись под контролем главы Следственного Комитета, в них участвовало много следователей и полиции, позже подключились СМИ. И вот, когда все силы были брошены на поиски Светланы, добровольцы «Лизы Алерт» не смогли спасти обычного человека.

«Когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берёт глава СК, а это значит, что будет много следователей, полиции. Тут ещё пресса, и в итоге глубоко за полночь в одном московском ЖК толпы людей, не протолкнуться. Опросить консьержа — уже подвиг: к нему очередь. А ещё передача на Первом канале, множество звонков к нам на горячую линию с вопросами о поиске. Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиски знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», – написал Григорий.

Сергеев попросил главу СК взять под контроль «поиск всех людей старше 60 лет» и тщательнее оценивать ситуации пропажи перед тем, как обратиться за помощью добровольцев: «Сегодня все сраные ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека. Прошу Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого. Что касается поиска знаменитости, раз он под личным контролем главы СК, следователям точно не составит труда выяснить все обстоятельства пропажи и дать им соответствующую оценку. Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьёзная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу», – заключил Григорий.
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Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей фотографии
Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей фотографии
Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей фотографии
Председатель «Лизы Алерт» попросил тщательнее оценивать обстоятельства пропажи знаменитостей фотографии
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