Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе

Прежде чем осесть в ноябрьском сумраке очередных принудительных карантикул, столичный бомонд всласть нагулялся по фестивалям, премьерам и выставкам. С 15 по 18 октября в Москве прошёл международный фестиваль-форум социального кино «Лампа». На закрытии фестиваля побывали
Катерина Шпица
,
Александр Петров
и
Ирина Безрукова
.
фото: Ирина Безрукова, Катерина Шпица и Алёна Свиридова
фото: Александр Петров
фото: Виктор Добронравов
18 октября на организованном
Викторией Лопырёвой
фестивале русской культуры в Дубае собрались
Ян Гэ
,
Нино Нинидзе
,
Александр Цыпкин
, а также выступившие с танцевальным и музыкальным номерами
Сергей Полунин
и
Эмин Агаларов
.
фото: Нино Нинидзе
фото: Виктория Лопырёва
фото: Сергей Полунин
Этим же вечером в Лондоне на спецпоказе
эпического полотна Дени Вильнёва
,
продолжение которого мы увидим в 2023 году
, собрались
Зендая
,
Тимоти Шаламе
,
Грейс ван Паттен
,
Ребекка Фергюсон
и другие.
фото: Зендая и Тимоти Шаламе
фото: Джейсон Момоа
фото: Ребекка Фергюсон
фото: Грейс ван Паттен
20 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма
Игоря Угольникова «Учёности плоды»
. Среди первых зрителей картины были замечены
Мария Кожевникова
,
Валдис Пельш
,
Николай Расторгуев
,
Михаил Сегал
,
Дарья Повереннова
,
Алексей Агранович
,
Нонна Гришаева
и другие.
фото: Валдис Пельш
фото: Мария Кожевникова
фото: Николай Расторгуев
фото: Настасья Кербенген и Игорь Угольников
фото: Нонна Гришаева с мужем
21 октября на презентации нового сезона 2022 телеканала ТНТ встретились
Марина Кравец
,
Ольга Бузова
,
Мария Кравченко
и другие звёзды канала.
фото: Марина Кравец
фото: Ольга Бузова
фото: Мария Кравченко
Этим же вечером в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма
Любови Мульменко «Дунай»
. На московскую премьеру
фильма-участника Кинотавра-2021
пришли
Оксана Бычкова
,
Николай Хомерики
,
Алиса Хазанова
и другие.
фото: Стася Хомерики-Гранковская и Николай Хомерики
фото: Надежда Лумпова
фото: Любовь Мульменко
фото: Оксана Бычкова
Тем временем в Лос-Анджелесе
Милла Йовович
,
Ева Лонгория
,
Джулианна Хаф
и
Деми Мур
посетили презентацию книги фотографа
Брайана Боуэна
«DriveBys».
фото: Ева Лонгория
фото: Милла Йовович
фото: Джулианна Хаф
фото: Деми Мур
26 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера байопика о принцессе Диане
«Спенсер»
. Картину зрителям представили исполнители главных ролей
Кристен Стюарт
и
Джек Фартинг
. Среди гостей премьеры были замечены
Эмма Робертс
и
Мария Бакалова
.
фото: Джек Фартинг и Кристен Стюарт
фото: Мария Бакалова фото: Эмма Робертс
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