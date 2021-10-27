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Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе

27 октября
2021 год

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27 октября 2021
Прежде чем осесть в ноябрьском сумраке очередных принудительных карантикул, столичный бомонд всласть нагулялся по фестивалям, премьерам и выставкам. С 15 по 18 октября в Москве прошёл международный фестиваль-форум социального кино «Лампа». На закрытии фестиваля побывали Катерина Шпица, Александр Петров и Ирина Безрукова.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Ирина Безрукова, Катерина Шпица и Алёна Свиридова

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Александр Петров

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Виктор Добронравов

18 октября на организованном Викторией Лопырёвой фестивале русской культуры в Дубае собрались Ян Гэ, Нино Нинидзе, Александр Цыпкин, а также выступившие с танцевальным и музыкальным номерами Сергей Полунин и Эмин Агаларов.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Нино Нинидзе

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Виктория Лопырёва

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Сергей Полунин

Этим же вечером в Лондоне на спецпоказе эпического полотна Дени Вильнёва, продолжение которого мы увидим в 2023 году, собрались Зендая, Тимоти Шаламе, Грейс ван Паттен, Ребекка Фергюсон и другие.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Зендая и Тимоти Шаламе

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Джейсон Момоа

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Ребекка Фергюсон

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Грейс ван Паттен

20 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Среди первых зрителей картины были замечены Мария Кожевникова, Валдис Пельш, Николай Расторгуев, Михаил Сегал, Дарья Повереннова, Алексей Агранович, Нонна Гришаева и другие.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Валдис Пельш

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Мария Кожевникова

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Николай Расторгуев

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Настасья Кербенген и Игорь Угольников

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Нонна Гришаева с мужем

21 октября на презентации нового сезона 2022 телеканала ТНТ встретились Марина Кравец, Ольга Бузова, Мария Кравченко и другие звёзды канала.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Марина Кравец

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Ольга Бузова

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Мария Кравченко

Этим же вечером в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Любови Мульменко «Дунай». На московскую премьеру фильма-участника Кинотавра-2021 пришли Оксана Бычкова, Николай Хомерики, Алиса Хазанова и другие.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Стася Хомерики-Гранковская и Николай Хомерики

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Надежда Лумпова

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Любовь Мульменко

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Оксана Бычкова

Тем временем в Лос-Анджелесе Милла Йовович, Ева Лонгория, Джулианна Хаф и Деми Мур посетили презентацию книги фотографа Брайана Боуэна «DriveBys».

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Ева Лонгория

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Милла Йовович

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Джулианна Хаф

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Деми Мур

26 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера байопика о принцессе Диане «Спенсер». Картину зрителям представили исполнители главных ролей Кристен Стюарт и Джек Фартинг. Среди гостей премьеры были замечены Эмма Робертс и Мария Бакалова.

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Джек Фартинг и Кристен Стюарт

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Мария Бакалова

Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе
фото: Эмма Робертс
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Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе фотографии
Жизнь до карантикул: Милла Йовович, Кристен Стюарт и Нино Нинидзе фотографии
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