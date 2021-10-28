«Не будем это переоценивать»: Александр Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Киры Коваленко на премию «Оскар»

фото: Александр Роднянский, Милана Агузарова и Кира Коваленко в Каннах
Продюсер фильма Александр Роднянский полон надежд и оптимизма. По мнению продюсера, в истории, рассказанной Коваленко, нет какой-то особенной российской специфики, сложной или недоступной для понимания на Западе. При этом фильм соответствует главным критериям успешного отбора: наличие оценки крупных кинофестивалей, поддержка международной прессы и наличие американского дистрибьютора. «У «Разжимая кулаки» очень хорошая международная пресса: множество единогласных рецензий с наивысшими оценками в главных киноизданиях, что имеет колоссальное значение», - резюмировал продюсер.
Учитель Коваленко, режиссёр Александр Сокуров, из под крыла которого несколькими годами ранее выпорхнул в престижный мир международных фестивалей Кантемир Балагов, высказался о выдвижении на «Оскар», не скрывая скепсиса. По мнению Сокурова, развитие этнического кинематографа важнее престижных наград. «Разжимая кулаки» — это скорее фильм об Осетии и Кабардино-Балкарии, а уже потом о России. Для меня это очень важно, потому что я за то, чтобы развивалось национальное кино в нашей большой стране».
фото: Кира Коваленко
«Я надеюсь, что Кира не будет придавать особого значения тому, что будет происходить дальше вокруг неё, а будет заниматься кинематографическим трудом. Всё-таки «Оскар» — это большой американский универмаг, поэтому предсказать вкусы зрителей и членов совета трудно. И тема, которая раскрыта Кирой в фильме, уже хорошо освоена. Новизны с этой точки зрения они не увидят, но, надеюсь, оценят мастерство молодого режиссера. Дай Бог ей удачи!», - заявил режиссёр в комментарии изданию «Газета.Ру».
В комментарии изданию «ТАСС» Сокуров призвал общественность не переоценивать «конкурсные процедуры»: «Я невысоко оцениваю всякие конкурсные амбиции и конкурсные процедуры и вообще отношусь к ним более чем сдержанно. Не будем это переоценивать. Как я надеюсь, и сама Кира не переоценивает это».
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