Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева

26 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ драмы Александра Зельдовича «Медея»
, премьера которой состоялась на фестивале «Кинотавр». Картину зрителям представил исполнитель главной роли Евгений Цыганов
. Среди гостей премьеры были замечены Юлия Снигирь
, Сабина Ахмедова
, Алиса Хазанова
, Любовь Аксёнова
, Марина Васильева
и другие.
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
фото: Любовь Аксёнова с мужем
фото: Сабина Ахмедова со спутником
фото: Марина Васильева
фото: Алиса Хазанова
«Медея» в прокате с 18 ноября 2021 года.
фото: Алексей Учитель
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