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Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева

28 октября
2021 год

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28 октября 2021
26 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ драмы Александра Зельдовича «Медея», премьера которой состоялась на фестивале «Кинотавр». Картину зрителям представил исполнитель главной роли Евгений Цыганов. Среди гостей премьеры были замечены Юлия Снигирь, Сабина Ахмедова, Алиса Хазанова, Любовь Аксёнова, Марина Васильева и другие.

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Любовь Аксёнова с мужем

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Сабина Ахмедова со спутником

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Марина Васильева

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Алиса Хазанова

Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева
фото: Алексей Учитель

«Медея» в прокате с 18 ноября 2021 года.

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Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева фотографии
Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева фотографии
Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева фотографии
Одержимость: Любовь Аксёнова, Юлия Снигирь и Марина Васильева фотографии
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