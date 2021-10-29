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Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda

29 октября
2021 год

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29 октября 2021
В новом капустнике клипе группы Cream Soda, премьера которого состоялась 28 октября, собралось рекордное количество медийных лиц. Помимо традиционных Никиты Кукушкина и Александра Гудкова в камеру оператора Александра Пономарёва, вылезая за рамки кадра, попадают Саша Бортич, солисты группы LittleBig Софья Таюрская и Илья Прусикин, Ян Гэ, Екатерина Варнава, Аркадий Укупник, Алла Михеева, Дмитрий Грачёв, а также меметичные Евгений Понасенков и Гоген Солнцев.

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Екатерина Варнава

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Дмитрий Грачёв

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Александр Гудков

За производство клипа, как обычно, отвечало творческое объединение «Чикен Карри» и его идейный вдохновитель Александр Гудков.

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Саша Бортич

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Никита Кукушкин

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda
фото: Софья Таюрская
В основе сюжета этой детективной комедии лежит некая тайна, которую пытаются разгадать герои - пёстрая компания людей, как будто случайно оказавшихся в одной гостиной. Вместе с персонажами, с ужасом и недоумением оглядывающимися по сторонам, гадает и зритель: что же всё-таки случилось в этом филиале восточного экспресса? Неожиданный финал оглушит даже самых искушённых любителей детективного жанра.

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фотографии >>
Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda фотографии
Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda фотографии
Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda фотографии
Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda фотографии
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