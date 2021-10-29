Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda

За производство клипа, как обычно, отвечало творческое объединение «Чикен Карри» и его идейный вдохновитель Александр Гудков.
фото: Саша Бортич
фото: Никита Кукушкин
фото: Софья Таюрская
В основе сюжета этой детективной комедии лежит некая тайна, которую пытаются разгадать герои - пёстрая компания людей, как будто случайно оказавшихся в одной гостиной. Вместе с персонажами, с ужасом и недоумением оглядывающимися по сторонам, гадает и зритель: что же всё-таки случилось в этом филиале восточного экспресса? Неожиданный финал оглушит даже самых искушённых любителей детективного жанра.
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