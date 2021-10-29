Нелли Уварова рассказала о том, как ей удалось избавиться от грузинского акцента

Прожив в Тбилиси большую часть своей жизни, Нелли Уварова переехала с родителями в Москву в 14-летнем возрасте. Семья Нелли бежала из Грузии после гражданской войны 1991-1993 годов и последовавшего за ней притеснения русскоязычного населения. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой, актриса, известная зрителю по роли Кати Пушкарёвой в сериале «Не родись красивой», рассказала о своём детстве, войне и переезде в Москву. А также о том, сколько времени и сил у неё ушло на то, чтобы избавиться от сильного грузинского акцента во время учёбы во ВГИКе.
«Это был тяжелый труд. На это ушёл год работы. И я не сразу поняла, что мне нужно избавляться от акцента, мне казалось, что это моя изюминка. Но потом я поступила на театральный факультет во ВГИК, где мне быстро рассказали, что моя изюминка - это отстой.
У нас было первое занятие с педагогом по речи. Она села и говорит: «Давайте будем знакомиться. Каждый сейчас встанет и назовёт своё имя и что-нибудь прочитает, мне достаточно двух строчек». Все по очереди прочитали, вышла я, сказала «Нелли Уварова» и начала что-то читать. Она прям сразу заохала. Я поняла, что ей было прям больно, она испытывала физическую боль. Она так махнула и сказала: «Всё, всё, всё!» Я помню этот жест - что, мол, всё, безнадёжна. Этот жест, на самом деле, такой мотивирующий - кто-то махнул на тебя рукой!
Она дала мне схему, и нужно было прям наглядно тексты переписывать с редуцированными слогами и звуками (то есть, как произносится слово, например, «мылако» вместо «молоко» - прим. ред.). Я жила в Реутово, оттуда ездила во ВГИК, это занимало час-полтора. Времени толком свободного не было, но вот дорогу до ВГИКа и обратно я посвящала целиком этому: любую газету или журнал я переписывала прям поверх текста печатного. И читала с правильным произношением. Потом наговаривала, записывала себя, слушала. Я смогла избавиться от акцента, когда я начала его слышать. Год ежедневных упражнений у меня на это ушёл. Я смогла справиться с акцентом, но он меня выдавал, когда я нервничала».
Уварова поступила на курс к Георгию Тараторкину. Актёр «простил» ей не только грузинский акцент, но и потерю голоса во время поступления. «Я не знаю, как меня Тараторкин взял на курс [с таким сильным акцентом]. Он геройский герой. Он не просто взял меня с акцентом. Он ещё и взял с изъяном, я бы сказала. На третьем туре я потеряла голос. Совсем. Перестала говорить. Но он видел меня на первом прослушивании, на первом туре, втором. И на третьем я пришла уже без голоса. На нервной почве. И он так посмотрел на меня и сказал: «Лечиться. Вылечишься и будешь учиться».
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