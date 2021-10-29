Шайа ЛаБаф лишился роли Оливера в фильме «Назови меня своим именем» из-за своей репутации

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В записи подкаста приняли участие Таисия Вилкова, Алексей Кортнев и Алексей Агранович

Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии

Нелли Уварова рассказала о том, как ей удалось избавиться от грузинского акцента

Найти виноватого: Саша Бортич, Екатерина Варнава и Ян Гэ в новом клипе Cream Soda

28 октября

«Животный страх я не успела испытать»: Нелли Уварова о детстве в Грузии во время гражданской войны

Актриса жила в Тбилиси с 2 до 14 лет