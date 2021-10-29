Шайа ЛаБаф лишился роли Оливера в фильме «Назови меня своим именем» из-за своей репутации

Первоначально Гуаданьино предложил Айвори не только адаптировать сценарий, но и выступить сорежиссёром фильма. Для Айвори заманчивость этого предложения заключалась, прежде всего, в возможности поработать и пожить в Италии. Гуаданьино проявил по отношению к американскому коллеге невиданное гостеприимство, пригласив его пожить в своей квартире в Италии. Но срок его гостеприимства истёк, как только он получил сценарий к фильму.
«Я стал частенько наведываться в Крему, город на севере Италии, в котором жил Лука. Я ночевал в его лучшей комнате для гостей, которая по совместительству была библиотекой, полной книг о кино. Лука жил с избранным кругом смекалистых молодых людей и девушек, с которыми было очень весело. Они работали в его кинокомпании «Frenesy» и помогали ему завершить его очередной фильм, «Большой всплеск». Я был счастлив примкнуть к этой привлекательной семье, это было то, на что я подписался, соглашаясь на работу над фильмом. Когда я сдал им свой сценарий, он был принят без каких-либо правок и просьб переписать. Вскоре нашлись деньги на съёмки фильма и на оплату моего труда. Я с нетерпением ждал съёмок. Последний раз я видел Луку до того, как они начались, в Нью-Йорке. Тогда я ещё верил, что буду его сорежиссёром, мы шутили о том, что может произойти на съёмочной площадке, если мы вступим в противоречие. Я строил планы, думал, что поеду в Крему в мае, после Каннского кинофестиваля.
фото: Лука Гуаданьино
А потом от меня избавились. Мне так никто и не объяснил причину, по которой это произошло - ни Лука, ни кто-нибудь другой. Всё это было представлено как «было принято решение». Лука должен быть единственным режиссёром фильма. Меня это не сильно заботило […]. Но я планировал поехать в Крему в любом случае. Мне хотелось быть там, я был уверен, что смогу пригодиться. И не я ли на тот момент был одним из продюсеров фильма? Лука прислал за мной в Канны машину с водителем. Но потом мне сообщили, что после первого съёмочного дня, на который меня пригласили, его компания не будет оплачивать счета за моё проживание в отеле, и что для меня больше нет комнаты в квартире Луки. Всё это я услышал от продюсера Эмили Жорж, а не от Луки».
«Когда я ещё действовал как его сорежиссёр, я предложил роль матери Элио актрисе Грете Скакки, и она согласилась. Это не понравилось Луке, вероятно, потому что эта идея не принадлежала ему самому. Но с точки зрения франко-итальянского производства, она подходила идеально. У неё был итальянский паспорт, она свободно говорит по-итальянски (как-то она сказала мне, что выучила его с помощью любовниц своего отца), и она очень хорошая актриса. Но Лука выбрал другую актрису на эту роль, и не посчитал нужным позвонить Грете или её агенту. Я продолжал умолять: «Лука, позвони Грете! Ну хотя бы её агенту!» Он не послушал.
фото: Шайа ЛаБаф
Шайю ЛаБафа кинули таким же образом. С ним связались, чтобы предложить ему роль Оливера. Я испытывал сомнения по этому поводу. Я мало знал о Шайе, поэтому решил посмотреть некоторые фильмы с его участием. Он очень хороший актёр. Но на учёного, который пишет о греческом философе Гераклите, он не тянул […]. Шайа пришёл на пробы с Тимоти Шаламе, заплатив из своего кармана за билет на самолет до Нью-Йорка. Мы с Лукой были потрясены. Пробы были просто сенсационными, из Шайи и Тимоти получилась очень убедительная горячая пара. Но затем, опять же, от Шайи избавились. У него была дурная репутация: он дрался со своей девушкой, лез в драку с полицейскими, которые пытались его успокоить. Лука не позвонил ни ему, ни его агенту. Я написал Шайе электронное письмо, чтобы заверить в том, что всё в порядке, но затем Лука отдал роль Арми Хаммеру и никогда больше не говорил с Шаей, и не обсуждал его ни с кем».
фото: Арми Хаммер и Тимоти Шаламе
По иронии судьбы, через пару лет на Хаммера посыпались такие обвинения, которые задире ЛаБафу не снились даже в самых дерзких сновидениях. Стоило Хаммеру объявить о своём разводе, как все его любовницы, с которыми он утолял свои непопулярные сексуальные потребности в свободное от семьи и работы время, тотчас вышли из сумрака и обвинили актёра в секс-каннибализме, избиении и насилии.
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