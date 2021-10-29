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Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии

29 октября
2021 год

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29 октября 2021
Писатель и актёр Евгений Гришковец запустил свой первый подкаст - аудиосериал «анна аТмахова». Это документальный проект, рассказывающий о молодой певице Анне Атмаховой, которая была приговорена к 6 годам лишения свободы по «народной» 228-й статье.
Гришкоцев встретил Анну на гастролях в Кирове, был впечатлён её стихами и музыкой и познакомил начинающую исполнительницу с продюсерами. Но путь к славе перерезало обвинение по делу о наркотиках. В данный момент Анна находится в колонии, расположенной в Кировской области. Чтобы поддержать осужденную артистку, Евгений Гришковец решил записать подкаст, а помогли ему в этом радиоведущий Алекс Дубас, певцы Алексей Кортнев и Евгений Хавтан и актёры Алексей Агранович и Таисия Вилкова.

Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии

Однако слушателя может смутить одно существенное для 2021 года обстоятельство - девушку по имени Анна Атмахова невозможно найти в соцсетях. Это тем более странно, если учитывать, что она пишет стихи и музыку. Настораживает и тот факт, что Гришковец ранее написал на эту тему пьесу и поставил по ней спектакль «Между делом» с Алексеем Аграновичем в главной роли. В интервью изданию «Медуза», Гришковец утверждает, что девушка существует.

«3 февраля ей исполнится 25 лет, она из деревни Фаленки в Кировской области, училась в музыкальной школе, закончила школу, собственно, вот все ее образование. У нее есть маленький ребенок, которого она родила совсем юной. Что о ней говорить? Главное, что она певица и поэтесса, в которую я верю и считаю ее в высшей степени одаренной, способной стать героем своего поколения как музыкант и поэт.
Не так давно она мне звонила и говорила, что моими усилиями удалось ее перевести с тяжелого швейного производства в библиотеку, сейчас она библиотекарь в колонии. Помимо прочего, она делает разную уборку, там тоже жизнь не сахар. На нее давят другие осужденные и руководство колонии, чтобы она вернулась к швейному производству, чтобы она не выделялась. Она мне говорит: «Может, мне все-таки пойти на это швейное производство, мне морально там будет легче жить». На что я ей сказал: «Пойми, пожалуйста, судьба швеи-мотористки меня не интересует, я буду помогать только поэтессе, держись. У тебя созданы условия, чтобы ты могла хоть немного, но иногда заниматься музыкой и писать стихи, от этого отказываться нельзя, невозможно, иначе суть этих усилий пропадет».

Писатель утверждает, что никакой политической подоплеки его подкаст не имеет, это «исключительно человеческая история». Однако о чрезмерной жестокости 228-й статьи Евгений всё же высказался: «Дальше, разумеется, надо вести разговор о том, что 228-я статья не должна быть такой сокрушительной. То есть люди, которые в промышленных масштабах варят метамфетамин, гуляют на свободе, а человек, который поделился косяком, сидит в тюрьме. Не должна быть такая страшная карательная статья, которая гробит, ломает в основном молодых людей».
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Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии фотографии
Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии фотографии
Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии фотографии
Евгений Гришковец и Алекс Дубас выпустили подкаст о певице, приговорённой к 6 годам колонии фотографии
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