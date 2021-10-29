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«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище

29 октября
2021 год

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29 октября 2021
Прежде чем стать комедийным артистом и русским голосом Леонардо ДиКаприо, Сергей Бурунов мечтал стать лётчиком. О причинах ухода из военной авиации актёр рассказал в интервью журналу «OK!»

«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище

«Я понял, что не армейский человек, когда туда попал. С моей психоорганизацией, тревожной и впечатлительной, это, наверное, совсем не моё. Ну хотя, может быть, я на себя наговариваю. Это всё от моей мечтательности. Я так романтизировал эту жизнь: лётная форма, истребители, небо... А реальность оказалась другой, намного жестче и прозаичнее.
В первый же день в лётном училище мне объяснили, как нужно любить Родину: нужно ходить в наряды и жить согласно уставу вооружённых сил. Как мне говорил командир взвода, «в армии не надо думать, за вас уже подумали, всё написано в уставе, его нужно чётко выполнять».
Сергей также поделился подробностями из армейской жизни: Я считал, что летчики — это элита армии, но нет, первые два года был, можно сказать, армейский идиотизм: мы делали квадратный снег».

«Мы вставали в 6 утра и за целый день очень выматывались: утром зарядка — ты бежишь 3 километра, физподготовка — бежишь 5 километров, вечером вдруг тревога — ты с полной выкладкой, с автоматом, в сапогах бежишь 10 километров. А квадратный снег...Брали скребки, которые весят больше, чем мы с тобой вдвоём, и срезали снег, чтобы всё ровно было. Дорожки должны быть расчищены. Зачем это летчикам и как пригодится в лётной кабине? Непонятно. Ходили мы всё время в сапогах, поэтому у всех были проблемы с ногами. Кровать должна быть заправлена идеально под углом 90 градусов…»

«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище

Решение покинуть лётное училище шокировало родителей Сергея: «Отец прилетел ко мне первым же рейсом, потерял голос на нервной почве, сказал: «Ты не понимаешь, что происходит вокруг (а это же были 90-е!) Забери обратно рапорт». В общем, это всё непросто моим родным далось. Мне тоже нелегко это далось, но я там как раз увлёкся всякой самодеятельностью, мне очень понравилось. Кстати, Качинское лётное училище вскоре после моего ухода расформировали, по указу Виктора Степановича Черномырдина».
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«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище фотографии
«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище фотографии
«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище фотографии
«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище фотографии
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