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Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney

3 октября
2021 год

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3 октября 2021
Актриса Скарлетт Йоханссон и компания Disney урегулировали конфликт, в связи с которым Disney отправил Скарлетт в «черный список».

Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney

По словам журналистов Deadline, Йоханссон получит от компании более 40 млн долларов вдобавок к 20-миллионному гонорару. Спор решили урегулировать в досудебном порядке. Официальной информации, впрочем, пока ещё нет, а детали соглашения держатся в тайне. Тем не менее Йоханссон уже прокомментировала ситуацию. Она заявила, что рада скорому разрешению конфликта, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество со студией.

«Я рада, что наши разногласия с Disney разрешились. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества».
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Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney фотографии
Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney фотографии
Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney фотографии
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