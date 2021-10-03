Скарлетт Йоханссон получит 40 миллионов долларов от Disney

Актриса Скарлетт Йоханссон
и компания Disney урегулировали конфликт
, в связи с которым Disney отправил Скарлетт в «черный список»
.
По словам журналистов Deadline
, Йоханссон получит от компании более 40 млн долларов вдобавок к 20-миллионному гонорару. Спор решили урегулировать в досудебном порядке. Официальной информации, впрочем, пока ещё нет, а детали соглашения держатся в тайне. Тем не менее Йоханссон уже прокомментировала ситуацию. Она заявила, что рада скорому разрешению конфликта, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество со студией.
«Я рада, что наши разногласия с Disney разрешились. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества».
обсуждение >>